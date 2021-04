La divertida reacción de Adamari López al cambio de look de Toni Costa: "Es como si tuviera un marido nuevo"

¡Toni Costa ha cambiado de look! El bailarín español se ha cortado el pelo y el resultado tiene muy feliz a Adamari López, quien no pudo evitar presumir de marido ante sus seguidores de Facebook.

A través de su cuenta de Facebook, la carismática presentadora puertorriqueña compartió un vídeo en el que les vemos junto a su marido después de la sesión de peluquería que le hicieron.

"Se acaba de rapar el pelo y se acaba de hacer un tratamiento y yo siento que se ve tan guapo, es como si tuviera un marido nuevo", dijo radiante la también actriz. "Me encanta cómo se ve", añadió divertida.

El bailarín no supo cómo interpretar las palabras de la madre de su hija y le pregunto "¿cómo interpretó eso?". "Todos esos cambios que tú te haces me motivan muchísimo", le respondió entre risas Adamari en el vídeo, en el que se nota la complicidad y química que hay entre ellos.

En la misma conversación, Toni sacó un tema que poco le gusta a Adamari: los tatuajes. El español bromeó con la idea de tatuarse todo el brazo.

"No, mi amor, el tatuaje te lo puedes evitar, ya tienes varios, no necesitamos más tatuajes, gracias, que lindo te ves", le dijo Adamari, quien reveló que no es una fanática de la tinta y que de hacerse un tatuaje sería el nombre de su hija pero en una parte muy discreta de su cuerpo, sus dedos. Aunque de momento, esa idea está lejos de cobrar forma...

Adamari López y Toni Costa forman una de las parejas más queridas de la farándula latina. Su historia de amor comenzó una década atrás en el programa Mira quién baila y desde entonces su amor no ha hecho más que crecer día tras día. Juntos son padres de una niña preciosa llamada Alaïa, de 6 años.

