El simpático despelote de Daniela, hija de El Dany, al ritmo de reguetón: "Lo llevas en la sangre"

No caben dudas de que Daniela, la hija del desaparecido cantante cubano de reguetón El Dany y la joven cubana Iraisel, ha heredado de su padre el ritmo y la pasión por la música urbana.

Así ha quedado demostrado en un divertido vídeo que su madre subió al perfil de Instagram dedicado a la pequeña llamado Daniela Baby, en el que podemos ver a la niña bailando delante de un espejo bailando 'perreo' al ritmo de uno de los últimos tema que ha lanzado Yomil Hidalgo Puentes, quien fuese compañero de dúo de El Dany ¿Se puede ser más graciosa?

"Candela, lo llevas en la sangre mi Chini", le comentó cariñosamente Iraisel en el post. Mientras que Yomil, quien es el padrino de Daniela, le dejó el siguiente mensaje en la publicación: "Mi ahijada", seguido de varios emoticonos de caritas con ojos de corazón.

Además de llamar la atención de su familia y amigos por su simpática escena, Daniela también recibió el aplauso de sus seguidores, quienes siempre están pendientes de sus andanzas por el mundo virtual y dispuestos a regalarle palabras cargadas de cariño.

"Ella es lo más bonito que hay", "Pero bueno, qué linda jaja", "Te amamos mucho mi reina", "Qué chula", "Es que no puedo con ella", "Me la como a besos, bella", "Preciosa esa Danielita, siempre feliz y sonriente", "Oye, pero qué es esto jaja, no eres fácil" o "Preciosa, siempre haciendo feliz a mami", son algunos de los comentarios que destacan en la publicación de la menor.

Daniela nació a finales del mes de octubre del año 2016 y desde entonces se convirtió en la protagonista principal de la vida y las redes sociales de El Dany e Iraisel.

"Llegó la princesa de la familia que ya nos tiene a todos enamorados de ella. Mamá y papá se sienten súper felices de tenerte para darte todo el amor del mundo princesa", así fue como presentaron en su día a la niña a los fanáticos de Yomil y El Dany.

Ahora, casi cinco años después de su llegada al mundo y gracias a las diferentes imágenes que sus padres han ido compartiendo a lo largo del tiempo, hemos podido ver a Daniela convertida en toda una niña que rebosa felicidad y simpatía.

La inesperada partida física del cantante de música urbana ha hecho que muchos de los admiradores de su padre envíen cada día mensajes cargados de cariño a la pequeña, quien a su vez se ha convertido en el mejor apoyo de su padre Iraisel tras el fallecimiento de El Dany el pasado año 2020.

