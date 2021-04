Viajes a Cuba: itinerario de vuelos de Condor entre Varadero y Frankfurt, Alemania

La Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios (EACSA) anunció el itinerario de vuelos entre Varadero y Frankfurt, Alemania, de la aerolínea teutona Condor, según información compartida en Telegram.

Eacsa especificó que el vuelo de Condor con matrícula DE198 aterrizará en Varadero el martes 25 de mayo a las 8:45 pm, y el viernes 28 de mayo a las 7:25 pm, procedente de Frankfurt.

Mientras que el vuelo DE199 de la misma aerolínea volará hacia Frankfurt desde Varadero a las 11:25 pm también el martes 25, y volverá a salir de regreso a Frankfurt el viernes 28 a las 10:10 pm.

La Eacsa especificó que para mayor información, los pasajeros deberán contactar con la aerolínea o agencia de viaje por la cual adquirió su boleto aéreo.

El aeropuerto Juan Gualberto Gómez de Varadero también anunció que recibirá varios vuelos desde y hacia Rusia, pues el turismo ruso constituye una de las tablas de salvación de la devastada economía cubana actual.

El RL573 de la aerolínea Royal Flight con procedente de Moscú tendrá variados itinerarios a su llegada a Varadero: los jueves 6,13, 20 y 27 de mayo llegará a Varadero a las 9:35 am; el lunes 3 y 5 del mismo mes lo hará a las 6:15 am; mientras que los lunes 10, 17, 24 y 31 de mayo, el vuelo llegará a las 8:15 am.

De regreso a Moscú, el vuelo RL574 despegará los jueves 6,13, 20 y 27 de mayo a la 1:05 pm; el lunes 3 a las 9:55am; y los lunes 10, 17, 24 y 31 de mayo saldrá de Verdadero a las 11:55am.

Por su parte, AzurAir volará los martes, los jueves y los domingos de mayo, llegando a Varadero con su vuelo ZF555 a las 5:25 am de modo fijo todos estos días; y despegando de Varadero hacia Moscú con el vuelo ZF556 a las 10:15am.

También desde Moscú, la aerolínea Nordwind volará hacia Varadero los sábados y los miércoles del mismo mes. El vuelo con matrícula N4353 aterrizará a las 11:30 am en Varadero, mientras que el N4354 saldrá Cuba a las 3:10 pm de los días antes mencionados.

Desde el pasado 6 de febrero, el gobierno cubano impuso fuertes restricciones a los vuelos internacionales debido a la pandemia de coronavirus, lo que ha reducido drásticamente el flujo de turistas y también una de las principales fuentes de ingreso de la depauperada economía cubana.

Según las autoridades cubanas, toda esta programación está sujeta a posibles modificaciones debido a ajustes que realicen las aerolíneas, las cuales serán informadas oportunamente.