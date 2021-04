Cubana estalla: Es un bochorno vernos fajándonos por un pomo de aceite y un pedazo de pollo

Una cubana calificó de bochornosa su amarga experiencia en una cola en la ciudad matancera de Cárdenas, el pasado lunes, y lamentó la degradación y la falta de valores que ha puesto en evidencia la escasez en Cuba.

“Desesperación, hambre, violencia”, con esas palabras presidió una publicación en Facebook que, pese a no estar acompañada de fotos del momento, ha sido ampliamente compartida en redes sociales en las últimas horas por resumir el sentir de miles de cubanos, que no necesitan de imágenes para saber a qué se refiere exactamente.

“Cárdenas amaneció hoy como película de terror o de guerra, les cuento que me levanté a las 5am para ir a marcar a la cola del famoso aceite en la tienda Cubalse, pero no pude ni llegar a la esquina porque estaba la policía y no dejaban estar ahí”, escribió en Facebook la internauta Mayi Abrante.

“Había gente escondida por todas partes esperando que fueran las 6am para salir corriendo para la cola”, explica, y precisa que llegado el momento “empezó a salir la gente de todos los rincones” y se formaron todo tipo de “gritos, empujones, amenazas, lenguaje de adultos y violencia”.

“Vino el camión de la policía, todos corrimos y el camión detrás de nosotros parecía una cacería de brujas. Señores, sin palabras, yo corrí y lloré, pero no lloré de miedo, sino de impotencia, de rabia, de vergüenza, de humillación por verme en esa situación. Ya esto sobrepasó los límites, no hay comida en MN pero es imposible comprar en las tiendas de dólares".

"Es un bochorno vernos fajándonos por un pomo de aceite, un pedazo de pollo hasta por el pan se faja la gente, yo no sé a dónde vamos a parar. Siento que hemos caído en una degradación total. Esta situación nos ha hecho perder nuestros valores humanos, principios, respeto, cordura, disciplina, sentimientos, pero sobre todo no tenemos igualdad y esta es la peor parte de todo", concluyó la publicación, que cuenta con más de 700 reacciones y 300 comentarios que resumen una indignación compartida por miles de cubanos.

Semanalmente, cubanos de varios rincones del país estallan en redes sociales para manifestar su rabia, tristeza y desconcierto por una escasez que no da señales de mejora.

La escena descrita en Cárdenas tiene lugar, además, en un momento en que la provincia de Matanzas es la segunda más afectada del país por el coronavirus, solo por detrás de La Habana.

A la espera de los datos de este miércoles, el Ministerio de Salud Pública reportó el martes 7 fallecidos y 1083 nuevos contagios de coronavirus en Cuba, de los cuales 98 corresponden a Matanzas (13 de ellos a Cárdenas). En su conferencia diaria, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP, recalcó que la complejidad mayor está en las dos provincias citadas y se refirió en especial a Matanzas, donde predomina la cepa sudafricana del virus y que supera la tasa de letalidad mundial.

La aglomeración de personas y la consiguiente frustración por no poder comprar los productos deseados han sido constantes en los últimos meses tanto en los establecimientos en Moneda Libremente Convertible (MLC) como en las tiendas que venden en moneda nacional.

Las tiendas en MLC no garantizan en ningún caso mayores comodidades para comprar, ello además de que son artículos comercializados a precios abusivos en una moneda de la que carece la mayor parte de la población en la isla.