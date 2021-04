Liberadas Katherine Bisquet y Camila Lobón: "No nos van a silenciar"

Las artistas cubanas Katherine Bisquet Rodríguez y Camila Lobón fueron puestas en libertad, horas después de ser detenidas arbitrariamente el miércoles por la tarde, cuando protestaban de forma pacífica en el Boulevard de San Rafael, en La Habana.

"Ya estamos en casa. Estamos bajo medida cautelar. Pero no nos van a silenciar", anunció Bisquet en su muro de Facebook.

Ambas jóvenes fueron arrestadas por la Seguridad del Estado en la popular arteria, por mostrar un cartel en el que exigían al gobierno la devolución de las obras de arte de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, así como el cese del asedio policial a su vivienda, que sirve de sede a la organización.

Horas antes de su liberación, en el muro de Facebook de Bisquet se publicó un mensaje en el que se anunciaba que si a las 9:00 de la noche las dos activistas seguían retenidas, entrarían en huelga de hambre.

"No aceptamos el encarcelamiento, ni la retención, ni la posibilidad de que nos abran un proceso penal; pues no hemos cometido delito alguno, salvo el de ejercer nuestro derecho legítimo de protestar pacíficamente", se lee en el texto.

"Protestamos por la constante violencia y acoso a los que son sometidos todos los que disienten. En este caso muy particular, nuestro amigo Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en huelga de hambre y de sed debido a la violación de sus derechos. El cartel que portamos en la protesta cívica dice: 'Nuestro amigo muere en huelga. No quiere vivir sin libertad, bajo el acoso y la violencia de la Seguridad del Estado'", añade.

Bisquet y Lobón dejaron claro que su protesta fue concebida solo por su inconformidad y que no representan a ningún grupo o movimiento.

"Esto es una protesta ciudadana y tenemos total derecho a realizarla", recalcaron.

Durante el tiempo en que permanecieron retenidas, varias voces se alzaron en las redes sociales demandando su inmediata puesta en libertad.

"Las queremos libres ya. Porque están en su derecho a ejercer la protesta pacífica", expresó la periodista independiente Luz Escobar.

"¿Dónde está Camila? ¡Hace más de 3 horas que no sé de ella!", denunció Paula Lobón, madre de Camila.

Por su parte el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, quien a su vez fue arrestado cuando intentaba visitar al artista Luis Manuel Otero Alcántara, reveló que las jóvenes estaban en la unidad policial de Zanja, en Centro Habana.

"Se los dije hoy cuándo me soltaron, no me interesa las veces que me detengan, seguiré saliendo las veces que sea necesario. Ya esto les queda chiquito. ¡Se avivó la llama!", subrayó.

"Queremos a Camila Lobón, Katherine Bisquet Rodríguez y Lara Crofs libres, y a Luis Manuel Otero Alcántara a salvo", expresó el Instituto Internacional de Artivismo 'Hannah Arendt'.

La detención de Camila Lobón y Katherine Bisquet fue transmitida en directo a través del perfil de esta última por la historiadora de arte Yamilka Lafita, quien tuvo que irse del boulevard luego de que uno de los represores amenazara con quitarle el teléfono a quien estuviera grabando o tomando fotos.

No obstante, Lafita pudo mostrar claramente cómo un hombre vestido de civil les arrebató el cartel que enseñaban Bisquet y Lobón y lo estrujó, minutos antes de que llegara la policía.

Poco después, Lafita también fue detenida.