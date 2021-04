Se derrumba el balcón de una vivienda en La Habana

Este viernes se derrumbó el balcón de una vivienda en La Habana y al caer causó serias heridas a su propietario, que se encontraba allí parado en ese momento y también se precipitó al vacío, informó una vecina en las redes sociales.

Según la usuaria de Facebook identificada como Danay FC, el hecho ocurrió en la calle San Lázaro y Aramburu, en el municipio Centro Habana, a unas cuadras de la Universidad de La Habana.

Captura de Facebook/ Danay FC

"El señor estaba tendiendo la ropa y se derrumbó su balcón", precisó.

El post fue acompañado de varias fotos. En una de ellas se ven los pedazos de escombros y de vigas de hierro en el suelo, en otra se observa al anciano sentado en un muro con las piernas sangrando, y en otra aparece acostado en una camilla.

La publicación generó numerosos comentarios de personas que critican el deterioro constructivo de las viviendas en Cuba debido a la dejadez del gobierno, que solo construye hoteles para recibir turistas internacionales.

"Cuba se derrumba", "Dios mío, lo hubiera matado. Yo no sé qué piensan para arreglarles las casas a esas personas. Esto no es fácil", "Hasta cuándo van a seguir aplastando personas por derrumbe y el régimen haciendo monumentos frente a la SINA", "Me da tanta rabia, saber que siguen constituyendo hoteles mientras al pueblo se le cae el techo en su cabeza" y "El de los Castro y el de Canel no se cae", fueron algunas de las opiniones.

Otros se congratularon de que, en medio de la tragedia, el dueño del balcón sobreviviera y de que no hubiera nadie abajo en el momento del desplome.

"Ay, pobrecito, se pudo haber matado. Dios lo amparó", escribió una autónoma.

"Pobre hombre. Dentro de todo lo malo, tiene suerte de estar vivo", expresó una licenciada en Historia.

"Si la señora que está debajo hubiera salido, no hubiera hecho el cuento. La vida del cubano pende de un hilo", cuestionó una residente en España.

"Qué sustazo debió haber experimentado, además de los dolores físicos. Gracias a Dios solo ese mal rato", valoró un cubano desde Uruguay.

Los derrumbes son frecuentes en La Habana, donde numerosas familias viven cada día en inmuebles a punto de colapsar, y a las que el Estado no les facilita los medios para reparar sus casas, pero tampoco les ofrece una alternativa de vivienda digna.

La semana pasada se desplomaron dos edificios coloniales y parte de un tercero situados en la avenida del Malecón, y causaron lesiones severas a un hombre que caminaba por la acera.

Las edificaciones, ubicadas entre las calles Águila y Crespo, cerca del Prado de La Habana, estaban siendo demolidas por trabajadores de la construcción y por ello no había nadie adentro.

Según refirieron testigos, el hombre quedó atrapado bajo los escombros hasta que lograron sacarlo y llevarlo a un hospital en un carro que pasaba por el lugar. Por las heridas sufridas fue reportado de grave.