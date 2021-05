Alexis Valdés sobre Luis Manuel Otero: "Tenemos que decirle al mundo que un cubano maravilloso está a punto de morir"

El humorista cubano Alexis Valdés pidió a todos los cubanos que están preocupados por la vida de Luis Manuel Otero Alcántara que llenen sus redes sociales de fotos y publicaciones sobre el artista, para visibilizar su huelga de hambre y sed y "decirle al mundo que un cubano maravilloso está a punto de morir".

"Todos debemos hacer el máximo porque él ha hecho el máximo por todos nosotros. Vamos para adelante y a lo mejor logramos algo hermoso, logramos que esta pesadilla termine, porque si se nos va la gente como él estamos jodido por otros 62 años. Sin gente así no tenemos esperanza ni ilusión de echar adelante el país que todos queremos", expresó.

Valdés dijo que ha intentado convencer a Luis Manuel Otero Alcántara en los últimos días de que "no vale la pena el sacrificio" de entregar su vida, porque "ya has hecho mucho más que todos nosotros".

"Él ya hizo demasiado, más de lo que todos hemos hecho en nuestro momento y muchísimo más que lo que han hecho muchos artistas o figuras públicas que viven dentro o fuera de Cuba, y que son muy conocidos y no dicen nada porque no quieren arriesgar su estatus ni nada", dijo.

Alexis indicó que se sería un desenlace fatal y muy oscuro para Cuba que Luis Manuel perdiera la vida a causa de la huelga de hambre y sed que mantiene desde hace siete días, porque es "un gran ser humano, un gran tipo, un tipo que ha arriesgado mucho, mucho más de los que la mayoría de los cubanos está dispuesto a arriesgar".

No obstante, el humorista y presentador se mostró de acuerdo con Otero Alcántara en que es "anticonstitucional, ilegal e irrespetuoso que alguien entre en tu casa y rompan tus obras de arte", además de la represión constante, las detenciones, el estado de terror en el que tienen al barrio de San Isidro con el cerco policial continuo, pero aseguró que no se puede confiar en la compasión del régimen, porque ya ha demostrado que no tiene.

"El colmo al que ha llegado el gobierno cubano en los últimos tiempos en esa desesperación que les ha producido el grado de atracción y las esperanzas que estos chicos han despertado", señaló.

El también actor, director y productor cuestionó y rechazó que el gobierno no permita a familiares y amigos de Luis Manuel visitarlo: "Es una violación horrible de los derechos humanos porque es un tipo que no está ni detenido ni encausado ni enjuiciado. No sé basado en qué el Gobierno de Cuba decide que la familia de una persona no puede ir a su casa".

El pasado 28 de abril Alexis publicó en sus redes una emotiva llamada telefónica con Luis Manuel Otero, en el que este último decía que el prefiere "escoger el final" antes que "terminar loco en Mazorra".

"No quiero ser un zombie, quiero irme con toda esta luz, y ojalá regrese en algo que sea capaz de definir las cosas, una planta, lluvia porque a este cuerpo lo van a volver loco, me van a convertir en un esperpento", resaltó el líder del Movimiento San Isidro.