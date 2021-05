Detenidos dos escoltas de Pablo Iglesias por agredir a la policía en un mitin de Vox en "barrio obrero" de Madrid

Dos escoltas de Pablo Iglesias, líder de Podemos y candidato a la presidencia de la comunidad de Madrid, se encuentran entre los detenidos por los disturbios ocasionados en el barrio madrileño de Vallecas durante la celebración de un mitin electoral de Vox.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de abril, cuando el partido de la ultraderecha realizó un mitin de campaña en este barrio de Madrid, considerado tradicionalmente como de obreros y de izquierdas.

La celebración del mitin, en el marco de la campaña electoral para la presidencia de la comunidad de Madrid, fue considerada como una “provocación” por parte del líder de Podemos, formación que aglutina a sectores radicales de extrema izquierda.

El sentimiento de rechazo, expresado en una gran actividad de redes sociales, movilizó a elementos radicales que intentaron reventar el mitin e impedir su celebración en el barrio de Vallecas. Su propósito fue impedido por la Unidad de Intervención Policial, provocando violentos altercados entre manifestantes y agentes del orden.

A consecuencia de ello, 13 personas fueron arrestadas, entre ellas dos empleados del área de seguridad de Podemos a quienes la Policía detuvo el pasado 15 de abril, según EFE. A pesar de reconocer que ambos forman parte de la plantilla de seguridad de la formación, el líder de Podemos argumenta que no son escoltas suyos, ya que todos sus escoltas son miembros del Cuerpo Nacional de Policía y ninguno ha sido detenido.

Iglesias, quien fuera hasta hace poco vicepresidente del Gobierno de España, dejó el cargo para presentarse como candidato a las elecciones a la Comunidad de Madrid, uno de los territorios que aupó a la formación izquierdista en sus comienzos, pero en la que ha ido perdiendo relevancia a consecuencia de un liderazgo personalista y rígido que motivó fracturas internas y fuga de votos en sucesivas elecciones.

Con el arresto de los dos escoltas de Podemos que participaron en los disturbios, la campaña sube un grado más de temperatura en medio de un cruce de declaraciones entre los candidatos cada vez más bronco. La estrategia de polarización suscrita por casi todos los partidos en lidia ha convertido estas elecciones en una de las que más han apelado a los sentimientos de los votantes, aflorando en ellos pasiones encontradas y generadoras de violencia.

Imágenes grabadas por la Policía muestran a los dos empleados de seguridad de Podemos participando activamente en los disturbio provocados por los antifascistas y radicales de extrema izquierda en Vallecas. En varias secuencias aparecen ocupando una posición de primera línea en el grupo de radicales y enfrentando a los agentes con puñetazos y patadas.

La gravedad del asunto se complica al comprobarse que uno de los escoltas es hermano de un líder de los Bukaneros, la peña ultraizquierdista que agrupa a los seguidores del equipo de fútbol Rayo Vallecano, conocidos por su cultura de la violencia.

“Hace más de una semana cuando Abascal rompió un cordón policial y provocó una carga, un miembro de mi partido de Vallecas fue detenido y, por supuesto, no cometió ningún ilícito administrativo ni penal y esto quedará en nada. Que esto salga hoy revela la preocupación que tienen algunos y no es descartable que de hoy hasta el martes salga alguna noticia que me relacione con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy”, declaró Iglesias al ser preguntado por las detenciones de dos empleados de seguridad de su partido, sin condenar explícitamente la violencia.

El líder de Vox, Santiago Abascal y la candidata del partido a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, han exigido sin éxito la condena de Podemos a estas agresiones. Vallecas no ha sido el único mitin de la formación que han intentado boicotear manifestantes de extrema izquierda. Según El Mundo, los ataques ultras en mítines de Vox también han ocurrido en las localidades madrileñas de Fuenlabrada y Navalcarnero.

Por su parte, el entorno de Podemos considera que la publicación de esta información que relaciona a personal suyo con incidentes violentos se debe a intereses electoralistas y a la “preocupación de algunos” ante el posible resultado de las elecciones del próximo 4 de mayo.

"Algunos no han sabido ser claros con lo que significa el comunismo. Yo lo he sabido muy bien y lo he sufrido porque tengo nacionalidad española y nacionalidad cubana. Sé exactamente lo que trae y lo que trae es miseria", señaló la política española Rocío Monasterio, de orígenes cubanos.

“Hace 53 años Ernesto Guevara, el Che, fue asesinado en Bolivia. Si su figura sigue despertando el odio de la derecha reaccionaria, es por lo que representa su ejemplo para la historia de la liberación de los pueblos y la justicia social. Hasta siempre, comandante”, declaró Iglesias en un tuit publicado en octubre de 2020 a propósito del aniversario de la muerte de Guevara.

“Hace 61 años, el Che Guevara participó en los fusilamientos de cubanos en La Cabaña, discrepaba con ellos en las ideas políticas, lo justificó como ‘un acto legítimo de justicia revolucionaria’. Hace una hora hemos constatado cómo un vicepresidente del gobierno defiende a un asesino”, le contestó Monasterio, su rival en esta campaña a la presidencia de la Comunidad de Madrid.