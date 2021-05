Gobierno reporta 932 contagios y 11 fallecidos por coronavirus en Cuba

El Ministerio de Salud Pública de la isla reportó este lunes 932 nuevos contagios y 11 fallecidos por coronavirus en Cuba.

Hasta la fecha el país registra 109 625 personas diagnosticadas con la enfermedad desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

El doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP, informó en la conferencia de prensa que actualmente hay 21 768 pacientes ingresados, de ellos 3499 sospechosos de la enfermedad, 12 631 en vigilancia y 5638 casos confirmados.

De los nuevos contagios, 109 eran menores de 20 años. Cuba tiene 791 casos activos en edades pediátricas, según cifras oficiales.

Del los pacientes ingresados hay 106 en unidades de cuidados intensivos, 63 reportados de gravedad y 43 en estado crítico, entre ellos un bebé de 2 meses y seis mujeres embarazadas.

El especialista alertó que aunque las cifras de este lunes eran más bajas que días anteriores los indicadores de la enfermedad continúan siendo desfavorables. "Hay evidencias de una elevada trasmisión de la enfermedad". dijo.

Este domingo el MINSAP reportó diez fallecidos y 1 071 nuevos contagiados por COVID-19.

El pasado mes de abril marcó récords en número de contagios y muertes por coronavirus en la Isla. En el caso de la provincia de Matanzas, la letalidad superó incluso la tasa mundial.

Las autoridades achacaron la crítica situación de la incidencia de la enfermedad en el territorio a la cepa sudafricana, que tiene una mayor capacidad de transmisión y una elevada mortalidad.

A continuación compartimos los datos ofrecidos por el MINSAP sobre los pacientes fallecidos en la última jornada:

Ciudadana cubana de 65 años. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebro Vascular y Postrada Crónica. Estadía hospitalaria: 8 días. Presentó shock mixto refractario, con repercusión sistémica. Posteriormente presentó parada cardíaca, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 69 años. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: 9 días. Presentó evolución clínica desfavorable. Posteriormente presentó parada cardíaca, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 84 años. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Cerebro Vascular. Estadía hospitalaria: 10 días. Presentó episodio de bradicardia que no respondió a medicamento. Posteriormente presentó parada cardíaca, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 59 años. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus e Hipotiroidismo. Estadía hospitalaria: 11 días. Hizo parada cardíaca, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 78 años. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Estadía hospitalaria: 14 días. Hizo parada cardiaca en asistolia, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 68 años. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Estadía hospitalaria: 4 días. Se mantuvo hipoxémico, inestable hemodinámicamente, por lo que se decidió intubar, ventilar y apoyar con aminas. Posteriormente presentó parada cardiaca en asistolia, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 66 años. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Mielopatía espondilitica Cervical Descompensada y Obesidad. Estadía hospitalaria: 5 días. Presentó distress respiratorio e hipotensión arterial que se trata inicialmente con volumen y después con aminas vasoactivas, sin lograrse los objetivos terapéuticos, mantuvo hipoxemia severa. Posteriormente presentó parada cardiaca, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 70 años. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: 9 días. Presentó empeoramiento clínico, humoral y gasométrico, con distress respiratorio severo e inestabilidad hemodinámica, caída del ritmo diurético, fiebre alta mantenida. Posteriormente presentó parada cardiaca, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 82 años. Municipio Jagüey Grande. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Hiperplasia Benigna de Próstata. Estadía hospitalaria: 9 días. Presentó agudización del fallo renal con criterio dialítico, pero no es posible realizarlo por la inestabilidad hemodinámica. Posteriormente hizo parada cardiaca, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 61 años. Municipio Colón. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 15 días. Hizo parada cardiaca, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 89 años. Municipio y Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Esencial, Enfermedad Cerebrovascular Isquémica y Síndrome de Inmovilización Crónica. Estadía hospitalaria: 1 día. Presentó empeoramiento de la disnea, con hipoxemia severa, hipotensión arterial, por lo que se trasladó a Unidad de Cuidados Intensivos, no se resolvió con oxígeno suplementario, siendo necesario intubar, ventilar y apoyar con aminas. No se obtuvieron los objetivos terapéuticos. Hizo parada cardiaca, se reanimó durante 45 minutos, no se logró circulación espontánea. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.