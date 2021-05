Multitudinaria cola para comprar neveras en dólares en La Habana: "Las personas se tiraban de techos y árboles"

Los alrededores de la tienda en Moneda Libremente Convertible (MLC) situada en el barrio de Puentes Grandes, en el municipio capitalino de Playa, amanecieron este sábado llenos de personas que desde muy temprano se concentraron en el lugar para intentar comprar una nevera.

La usuaria Cyndel Acosta compartió en el grupo de Facebook denominado 'Dónde hay equipos en MLC', dos fotos que muestran a cientos de personas arremolinadas en una cola para tratar de alcanzar un turno cuando abriera el local.

"Y entonces, quién es el últimoooooo, quién coje un freezer aquí. 100 turnos dados a las 5:00 am", denunció.

Foto: Facebook / Dónde hay equipos en MLC

Desafiando la prohibición de estar en la calle antes de las cinco de la mañana por el COVID-19, la gente se concentró en un multitudinario molote para al menos garantizar la entrada a la tienda.

Muchos incluso llegan horas antes y se esconden en árboles, escaleras de edificios, o techos y portales de las casas cercanas, que sus dueños alquilan para permanecer a buen resguardo de la policía.

Según relató Acosta, cuando llegó la hora fijada "las personas se tiraban de techos y árboles. No es mentira".

"¿Cómo es posible que den los turnos a las 5:00 am, cuando está establecido que ni se puede deambular por las calles antes de las 6:00 am", cuestionó una profesora en la publicación.

El post recibió numerosos comentarios de personas indignadas con la situación. No pocos arremetieron contra quienes se aprovechan de la escasez para adquirir los productos y luego venderlos a un precio más caro, en detrimento de aquellos que no tienen tantas posibilidades económicas.

"Aquí solo tienen derecho a comprar los revendedores y los coleros, y luego las vemos en Revolico al triple de lo que cuestan y así con todo lavadoras, refrigerador, etc. Por eso estamos como estamos, a nadie le importa nada, ya hasta los de la tienda misma tienen el negocio con la gente, es una gran falta de respeto", criticó una internauta.

"No hay trabajo, eso es el resultado de una mala administración. La gente tiene que sobrevivir, la culpa la tiene el gobierno que no es capaz de mantener las tiendas abastecidas al 100 por ciento como antes, la pregunta es dónde está el dinero que tanto están recogiendo", le contestó otro.

"Las tiendas en USD, lejos de resolver un problema crearon otro más grande, un negocio de todos los productos, qué horror", lamentó una madre de familia.

Una anciana se refirió al riesgo que representan esas concentraciones en un momento en que el coronavirus hace cada vez más estragos en el país.

"Tenemos dos pandemias en Cuba: la COVID-19 y la de hacer enormes colas para comprar lo que hace un año y medio estaban en las tiendas y no se compraban. ¿Por qué? No entiendo. Ah, buscando al seguro la enfermedad, eso sí van a coger", subrayó.

Un joven alegó que la gente quiere comprar los freezers para acaparar comida debido a la escasez, pero que son los revendedores quienes "hacen más daño que los que estén gritando cualquier cosa en la calle. En las tiendas ya no se puede coger nada y cada día es peor. Ya llevamos un año en eso".

"Eso es un negocio millonario, hay gente que ganan diario tres o cuatro veces mas que un médico con los turnos vendidos todos los días", subrayó una camagüeyana.

"Yo paso por lo mismo. Mi dinero no me alcanza para comprar un refrigerador. Necesito la nevera. Pero cada vez que llego a las 5:00 am a los lugares ya hay más de 1,000 personas. Es ilógico que haya tanta necesidad de neveras. Cuando supuestamente no hay dólares para comprar comida. Adonde vamos a parar", detalló una joven residente en la capital.

La tienda en Puentes Grandes había recibido las neveras días antes, según otra publicación en el mismo grupo de Facebook.

Captura de Facebook / Dónde hay equipos en MLC

En la sección de comentarios, varios usuarios ofrecieron dinero por un turno para comprar, con ofertas que iban desde los 30 hasta los 100 USD, y hasta publicaron el número de sus celulares.

"Compro turno, pago bien y en efectivo", "Compro un turno para mañana, pago bien", "Por favor, yo quiero un turno urgente, pago 30 MLC" y "Quiero la nevera, pago bien el turno, escribir al messenger", fueron algunas de las propuestas.

La escasez de productos en dólares ha obligado a los clientes a crear grupos en las redes sociales dónde se pregunta y se informa cuándo las tiendas son surtidas.

Captura de Facebook / Dónde hay equipos en MLC

Entre los artículos más demandados están precisamente las neveras. Pero el gobierno nunca ha podido garantizar un abastecimiento estable de ellas, ni siquiera al comienzo de las tiendas en MLC, cuando la crisis económica no había alcanzado el nivel tan grave que tiene en la actualidad.

Captura de Facebook / Dónde hay equipos en MLC

"Gracias a este maravilloso grupo ya tengo en casita mi nevera. Puentes Grandes, a 208 USD, pero se acabaron", publicó el jueves pasado la usuaria Yuneidi Morel.

Captura de Facebook / Dónde hay equipos en MLC

Hace alrededor de dos semanas un grupo de cubanos protagonizaron una matazón en la tienda Trasval, sita en la calle Galiano, en La Habana, donde se vivieron momentos de tensión cuando la policía quiso recoger los carnets de identidad para repartir los turnos.

En las imágenes divulgadas en el grupo de Facebook 'Dónde hay equipos en MLC', se ve a policías empujando y siendo empujados a la vez por una multitud ansiosa por comprar una nevera.