Ofrecen 5 mil pesos de recompensa por perra desaparecida en La Habana

Una cubana residente en La Habana ofrece una recompensa de 5,000 pesos para el que encuentre y le entregue su perra Alpha, una Husky siberiana de dos años de edad que lleva varios días extraviada.

Según detalló su dueña, Meliza Cruz, el animal se perdió el lunes 26 de abril por la madrugada cuando se escapó de su casa en Víbora Park, en el municipio Arroyo Naranjo.

"Los vecinos la vieron jugando con los perros de la cuadra, mas no la pudieron retener", relató.

La perra es de color gris y la cara es blanca hasta los ojos. Tiene ojos marrones, de cuerpo y cara delgada, mide de 50 a 54 cm hasta la cruz, con orejas entre medianas y grandecitas, pelaje semi-largo a excepción de la cola donde sí tiene pelo abundante, y posee un collar medio pronunciado.

Los dueños de Alpha han creado en Facebook una cuenta identificada como 'Buscando a Alpha', en la que brindan datos de la mascota.

El animal nació el 5 de noviembre del 2018, y el 9 de diciembre del 2020 fue esterilizada. Está entrenada, es hiperactiva y se distrae rápido.

No tiene pedigree, porque aunque sus dos padres son huskys, el padre tiene también mezcla de pastor.

"Es amistosa y juguetona, le teme a los extraños, no le agradan los niños debido a que unos maltrataron a un cachorro del cual ella fue nodriza", alerta la publicación.

"No tenemos idea de dónde puede andar. Estamos buscándola por lugares donde han avistado Huskys grises de rasgos similares sueltos, pero no descartamos la posibilidad de que alguien la tenga. Quizás no ha visto las publicaciones o quizás sí y planea venderla. Por favor. Ayudemos a difundir su imagen por todos lados para que su dueña la encuentre", pidió el autor del post.

"Y si no eres un alma bondadosa, entonces hazlo por la recompensa. La dueña está dando 5,000 CUP a quien la devuelva sana y salva", agregó.

Meliza Cruz pidió a CiberCuba difundir la noticia para que más personas supieran de la desaparición de Alpha.

"Estoy desesperada. Ayúdenme a encontrar a mi niña. Ayúdenme a traerla sana y salva a casa", recalcó.

En el perfil de Facebook del usuario 'Buscando a Alpha', sus dueños alertaron de que dentro de La Finca de Los Pineda, adonde entraron buscando a la perra, vieron un montón de caracoles africanos cerca de la línea del tren.

"Estaban algunos muertos pero otros dejaban un rastro amarillo y baboso a su paso. Queremos advertir a la gente que vive cerca para que tenga cuidado", comunicaron.

Meliza Cruz compartió en sus redes un video en el que ve la estrecha relación que tiene con su mascota.

"Hay días en que me gustaba filmarnos. Jugando en la azotea o simplemente capturando en cámara cositas que ella hacía. Jamás pensé que fuese a mirarlos en estos días mientras pensaba en su ausencia, ya que en mi mente siempre estuvo la idea de verlos con añoranza mientras acariciaba su pelo ya canoso por la edad", describió.