Descemer Bueno podría demandar a Yotuel y Gente de Zona tras polémica por reparto de ganancias de Patria y Vida

El cantautor cubano Descemer Bueno se estaría planteando demandar a los cantantes Yotuel Romero, Randy Malcom y Alexander Delgado, por presuntos agravios recibidos de parte de estos artistas con los que compartió la interpretación del tema Patria y Vida.

“Es muy sencillo. Si los señores Yotuel Romero, Randy Malcom y Alexander Delgado no entienden lo que he pasado en este enfrentamiento con Alexander Otaola, y para congraciarse con él me excluyen de las posibilidades más grandes de exposición mediática, creando un daño irremediable a mi reputación y dando pie a las burlas de dicho personaje, no me quedará más remedio que interponer una demanda de entertainment en su contra”, anunció este martes el músico cubano.

Recientemente, Descemer sostuvo un careo público con Yotuel en el programa del youtuber Adrián Fernández. A propósito de los porcentajes de ganancias de Youtube que Descemer había hecho públicos, los artistas entraron en una discusión en la que volvió a salir la figura del influencer Alexander Otaola, con quien Descemer también está envuelto en litigios.

En medio de la discusión, Yotuel explicó que Descemer estaba desactualizado con los porcentajes al haberse ido de un grupo creado en una plataforma de mensajería, utilizado para tratar sobre estas cuestiones. Además, dijo que Descemer le había bloqueado el teléfono.

"Yo te bloqueé el teléfono porque te mandé una serie de mensajes y no me gustaron tus respuestas. Esa no es la manera en la que yo trabajo, pero un proyecto como este no lo puede venir a desbaratar Alexander Otaola", dijo Descemer visiblemente alterado.

"¿Pero qué tiene que ver Otaola en esto? No entiendo", preguntó Yotuel. Al parecer, Otaola, con quien el cantautor tiene una querella legal y una batalla mediática desde hace tiempo, sacó a relucir su nombre en un programa en el que estuvo invitado Yotuel, sin que este hiciera nada por evitar el tema.

"Eso fue lo que hizo que yo te bloqueara", le contestó Descemer. "Yo te dije que me hacía falta que no permitieras que Otaola usara tu nombre para denigrarme. Te bloqueé por eso, porque no tuviste los cojones de decirle a Otaola [que parara]", replicó.

Entre los agravios que mencionó estuvo su participación en un programa de Telemundo al que asistió para dar promoción al tema Patria y Vida. Al parecer, Otaola se burló diciendo que Yotuel enviaba al cantautor a los programas que no servían, lo cual enfadó al músico cubano.

“Para los que dudan de los porcentajes que expuse días atrás, aquí les adjuntaré el mensaje del día 23 donde me los enviaron y el del día 25 cuando los reenvíe a Maykel”, volvió este martes Descemer a la carga con el tema de los porcentajes, un asunto espinoso que también parece que ha atragantado al prestigioso músico y arreglista cubano.

En su post, Descemer compartió un par de capturas de pantalla de teléfono móvil en las que se trataban los temas de los porcentajes. “Randy fue quien los envió, sin embargo no tiene absolutamente nada que ver con esto. Él los recibió y me los envió. Los hice públicos porque para mí eran sencillamente tan irrespetuosos como la atribución que se tomaron sin ningún derecho a la hora de excluirme”, argumentó Descemer en su post de Facebook.

En el programa del youtuber Adrián Fernández, Yotuel aseguró que los beneficios de Patria y Vida se dividirían a partes iguales –12.5 para cada uno– y reiteró que los beneficios de YouTube de la compañía de Yotuel (que es donde más genera ganancias esa canción) se donarían al Movimiento San Isidro.

Por su parte, en un video colgado en su cuenta de Instagram, Maykel Osorbo informó que el video de "Patria y Vida" había llegado a los 5 millones de visitas y agradeció a Yotuel Romero la invitación a participar en lo que calificó como un "himno nacional".

"Quiero dejarlo bien claro. Los porcentajes de la canción [están] registrados a partes iguales" dijo Osorbo. "Aunque yo no necesitaba nada. Lo que necesitamos era algo como esto: incentivar al pueblo cubano, unir al mundo entero", añadió el rapero que, junto a El Funky, participó de la grabación del tema desde Cuba.

Queriendo resaltar la importancia simbólica de la obra coral, por encima de cuestiones crematísticas, Osorbo concluyó: "Hay una realidad: todos los que participaron en el tema están más conectados que nunca".

El mensaje de Osorbo, de muchos seguidores de estos músicos y de cubanos que les están agradecidos por un tema que ha inspirado a tantos a reclamar sus derechos y su libertad, parece no calmar los ánimos de Descemer, quien, en su calvario personal con el presentador Otaola, está dejando aflorar cuestiones que desdicen el mensaje de Osorbo. "Tú estás mezclando todo. ¿Qué tiene que ver Patria y Vida con esos temas personales?", le recriminó Yotuel en su reciente entrevista junto a Descemer.