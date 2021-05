Naomi Campbell se convierte en madre por primera vez a punto de cumplir 51 años

Naomi Campbell Foto © Instagram / Naomi Campbell

¡Naomi Campbell es mamá! La supermodelo londinense de 50 años anunció por sorpresa a través de Instagram que se ha convertido en madre de una niña.

"Esta preciosa y pequeña bendición me ha elegido para ser su madre. Muy honrada de tener a esta alma buena en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande", expresó la top model junto a una imagen de su mano sujetando unos diminutos piececitos.

Instantáneamente el tablón de comentarios se ha comenzado a llenar de mensajes de felicitaciones de algunos de los rostros más reconocidos del mundo del entretenimiento y la moda, que no han dudado en darle la enhorabuena por su maternidad.

Uno de los mensajes más emotivos lo recibía Naomi de su propia madre, quien compartió la misma foto para felicitarla por el nacimiento de su hija.

"Felicitaciones a mi hija Naomi por el nacimiento de su hija, estoy más que emocionada porque he esperado mucho tiempo para ser abuela", escribió la modelo Valerie Morris-Campbell en sus redes sociales.

De momento, se desconoce el nombre de la bebé y tampoco se sabe cuándo ha nacido, ya que las últimas imágenes de Naomi no muestran que haya estado embarazada.

La noticia de que se ha convertido en mamá llega a tan solo cuatro días de que la modelo británica cumpla 51 años. Una edad que celebrará este 22 de mayo con su recién estrenada maternidad. Un cumpleaños que seguro será muy especial por la llegada de este nuevo miembro a su familia.

¡Enhorabuena!

