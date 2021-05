Imagen de un guardia civil español rescatando a un bebé en aguas de Ceuta conmueve al mundo

La imagen de un submarinista de la Guardia Civil española rescatando en el mar a una bebé en aguas de Ceuta ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas, y se ha convertido en nueva evidencia del drama que supone la migración ilegal.

"Cogimos al bebé, estaba helado, frío, no gesticulaba mucho", contó sobre la dramática imagen su protagonista, Juan Francisco, agente del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) en declaraciones a uno de los numerosos medios de prensa que lo han entrevistado.

Relata que mientras estaba con sus compañeros en el agua, vio a una mujer que iba con un flotador de juguete aunque era incapaz de poder avanzar ni retroceder. Explica que llevaba algo detrás que al principio pensó que era una pequeña mochila pero luego comprobó que era la cabeza de un bebé.

"El bebé estaba frío, húmedo. No hacía ningún tipo de gesto, cuando lo cogí no sabía si estaba vivo o no", ha explicado el agente, quien precisó que en ese momento un compañero suyo auxilió a la madre y él se concentró en rescatar al bebé, intentado ir lo más rápido posible con él hasta la orilla de la costa.

La imagen difundida permite ver a un bebé de apenas dos o tres meses, que lleva puesto un pijama de rayas blancas y rojas, un gorro azul en la cabeza y unas manoplas en las manos. El guardia civil ha dicho que según lo último que sabe, tanto el bebé como su madre consiguieron sobrevivir.

Su trabajo en los dos últimos días ha sido tan intenso que Juan Francisco asegura que no es no llega a ser consciente de lo mediática que fue su actuación pues han sido dos días de estar muchas horas sin salir del agua, intentando salvar la vida de los migrantes que desde el lunes se lanzaron al mar para cruzar a nado la frontera, saltando desde el espigón del Tarajal.

La actual crisis migratoria en España ha dejado varias imágenes, muy emotivas. "Un migrante besa el casco a un militar y otro le ofrece galletas que le habían dado a él. Un Guardia Civil rescata a un bebé en el mar. Un migrante se abraza a una mujer miembro de Cruz roja y rompe a llorar. Cuando el ser humano da lo mejor de sí mismo, es maravilloso", escribió en Twitter el guardia civil y exdiputado, Juan Antonio Delgado Ramos junto a varias fotos.

Otra conmovedora imagen ha sido la de una trabajadora de la Cruz Roja que además de darle agua, abrazó a uno de los exhaustos migrantes que en estos dos días arribaron a las costas de Ceuta.

Otra emotivo vídeo difundido por el Faro de Ceuta muestra el momento en que Mustafa Abdeselam, un monitor de Cruz Roja, carga un bebé que le extendieron a través de una pequeña abertura a través de la valla.

Este miércoles Marruecos ha cerrado los accesos fronterizos, interrumpiendo el éxodo migratorio, y la policía marroquí ha sellado el paso fronterizo de Tarajal.

Según datos de la Delegación del Gobierno de España ya suman unas 4.800 las devoluciones de personas inmigrantes que han entrado irregularmente en Ceuta desde Marruecos.

Entre lunes y martes, más de 8.000 inmigrantes han entrado en Ceuta ilegalmente y España desplegó al Ejército en la frontera con Marruecos para intentar frenar la avalancha humana.

El Gobierno considera que ha sido un "asalto" a una frontera europea y no una crisis migratoria, aunque cree que todo va "volviendo a su sitio".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comentado su intervención en la sesión del Congreso de los Diputados con este mensaje en Twitter: "Ceuta y Melilla deben saber que cuentan con el apoyo, comprensión y empatía de este Ejecutivo. El Gobierno de España está del lado de la integridad territorial del país, trabajando para garantizar la seguridad y tranquilidad de quienes viven allí".