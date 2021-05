Gloria y Emilio Estefan ponen en venta edificio en Miami Beach por 45 millones

Gloria y Emilio Estefan y edificio en Miami Beach Foto © Collage CiberCuba: Instagram / Emilio Estefan y Douglas Elliman

Los cantantes cubanoamericanos Gloria y Emilio Estefan están vendiendo un edificio de uso comercial mixto que poseen en Miami Beach por 45 millones de dólares.

El Shore Park Hotel, un inmueble de tres pisos de estilo mediterráneo se encuentra en primera línea de playa, en el número 820 de Ocean Drive, la emblemática calle de South Beach.

Según el anuncio de la compañía de bienes raíces Douglas Elliman, la propiedad de 6,500 pies cuadrados fue construida en 1930 y durante años acogió el restaurante Larios on the Beach, ahora cerrado.

"Esta propiedad de uso mixto incluye un restaurante de alta gama exquisitamente diseñado (de aproximadamente 5,000 pies cuadrados), con una amplia cocina y mesas al aire libre", detalla el texto.

La firma precisa en su página web que en el segundo piso del edificio hay varios comedores privados y asientos al aire libre, así como espacios para colocar oficinas, mientras el tercer piso está distribuido en siete apartamentos para alquilarse completamente reformados, amueblados y "bellamente diseñados".

Además, quien adquiera el inmueble podrá "añadir un piso adicional o un área de servicio en la azotea", la cual la describe como un "espacio mixto perfecto para restaurante, hotel y tiendas".

El portal The Real Deal explicó que los Estefan han sido dueños del Shore Park Hotel durante casi 30 años. Lo compraron en 1992 por 2.2 millones de dólares y poco después abrieron el restaurante Larios on the Beach, que cerró el verano pasado.

Debido a la pandemia de coronavirus, la calle comercial se cerró al tráfico de autos.

La semana pasada la Comisión de la Ciudad de Miami Beach acordó reducir hasta las 2:00 de la madrigada las horas de consumo de alcohol hasta principios de diciembre en el distrito de entretenimiento mixto, donde se encuentra el edificio de los Estefan.

El matrimonio ya había puesto a la venta el hotel desde finales de abril, antes de la votación.

En agosto pasado, Gloria Estefan dijo que las pérdidas causadas a sus negocios en Florida por la pandemia de COVID-19 la obligarían a tomar decisiones comerciales difíciles.

"Va a cambiar las cosas. Tenemos que tomar decisiones difíciles, Emilio y yo, porque no sabes cuánto tiempo puedes aguantar… Veremos… todavía no sabemos, lo cual es difícil", anunció en una entrevista a CNBC acerca del impacto del virus en las propiedades que ella administra junto a Emilio Estefan.

Según dijo entonces la artista, su esposo intentó mantener el empleo a su personal durante el mayor tiempo posible y también ayudó a encontrar una nueva colocación a 300 de sus extrabajadores a los que tuvo que despedir.

La pareja también empleó sus restaurantes para donar 500 comidas diaria a sanitarios, policías y bomberos en Miami durante el peor momento de la crisis.