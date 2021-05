El Chulo cumple su sueño de comprarse un Lamborghini: "¡Lo logré!"

El Chulo Foto © Instagram del artista

¡El Chulo está imparable! Luego de comprarse su Rolls Royce Wraith al cash el año pasado, el reguetonero cubano ha cumplido otro gran sueño: su propio Lamborghini.

El Presidente del reparto compartió un video en sus redes sociales mostrando su nuevo logro y lanzó un mensaje adelantándose a las críticas que recibió el año pasado al enseñar el Rolls Royce.

"Publicar tus logros nunca está mal, pero comprendan que para un frustrado será presumir, el envidioso dirá que quieres llamar la atención y para el soñador serás un ejemplo a seguir y una fuente de inspiración...Gracias a DIOS y a todos mis fanáticos vamos por más, lo logré cojone, no paren de soñar nunca, los amo", escribió junto al video.

"De Belén, la Habana Vieja para el mundo, representando siempre a los cubanos", dijo el artista.

El nuevo logro de El Chulo es un Lamborghini Huracán de color blanco, un auto deportivo de alto rendimiento, con una velocidad máxima de 345 kilómetros por hora, y un motor V10 de aspiración natural.

El Lamborghini Huracán cuenta también con alta tecnología, un sistema de iluminación full LED y líneas aerodinámicas diseñadas para contrarrestar el aire.

Algunos de sus colegas del género le dejaron sus felicitaciones:

"Felicidades Abel, para eso se trabaja duro y con mucha disciplina, eso siempre trae grandes logro, bendiciones", comentó Yomil.

"Felicidades mi jabaitoooo", escribió Jacob Forever, mientras que Srta Dayana y Alex Duvall le dejaron el comentario "Duro".

A pesar de las palabras de El Chulo hubo quienes dejaron la opinión de que publicar esas cosas era falta de humildad y que ningún artista internacional exitoso hacía esas cosas.

"Que cosa tan grande, no he visto a ningún exitoso multimillonario hacer eso, pero bueno es un mundo libre", "Los grandes no publican un carro o un reloj, nunca he visto a Marc Anthony publicando estas cosas, nunca vi a Celia Cruz publicando la casa que se compró. Humildad ante todo".

No obstante, en el mundo del reguetón y la música urbana tanto latina como anglosajona, donde la mayoría de los exponentes salieron de las calles y de barrios humildes, es muy común que los artistas presuman sus logros materiales, sus autos, yates, casas y publiquen en sus redes la lujosa vida de la que disfrutan.

Muchos de los fans de El Chulo lo felicitaron, aplaudieron su nuevo logro y agradecieron que hiciera referencia a ellos en su video.

