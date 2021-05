Personal de Salud Pública en centro de aislamiento por el coronavirus en Cuba protestan por condiciones de trabajo

Personal de Salud Pública en un centro de aislamiento por coronavirus en Santiago de Cuba protestaron por las pésimas condiciones del lugar donde se encuentran recluidos mientras esperan los resultados de sus PCR.

En un video publicado en Twitter por el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, puede verse al grupo de trabajadores indignados porque llevan cuatro días encerrados allí sin jabón, y con las mismas sábanas y toallas.

"Nosotros no hemos sido tan malos para que sean tan crueles con nosotros. Hay que tener entendimiento, mira el "ensardinamiento" (hacinamiento) en que nos tienen aquí, nosotros no nos merecemos esto", se le escucha decir a uno de ellos.

"Somos trabajadores, ahora somos pacientes pero somos trabajadores de la Covid y nosotros no tenemos estimulación de ningún tipo, nunca nos han dado una estimulación como trabajadores, no nos han dado ni la mitad de un jabón, eso me da a mí una soberbia. Eso es criminal", prosiguió.

De acuerdo con el post de Ferrer la protesta ocurrió en el municipio santiaguero de Palma Soriano.

"Indignados palmeros recluidos en un Centro para aislamiento por Covid-19. Se encuentran hacinados, pésima higiene y alimentación. El coronavirus continúa indefendible por todo el país. Muchos cubanos desconfían de los candidatos vacunales del régimen", señaló el líder opositor.

Cuba vive un intenso repunte del contagio de Covid-19, y cientos de sus trabajadores sanitarios se han contagiado con la enfermedad en el ejercicio de su trabajo, según datos del Ministerio de Salud Pública.

En medio de esa situación el país ha dispuesto escuelas, y otras instalaciones para centros de aislamiento, los cuales se encuentran en su mayoría en pésimas condiciones.

Hace una semana circularon impactantes imágenes de las terribles condiciones higiénicas en un centro de aislamiento para viajeros del Hospital Julio Trigo, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, donde se muestra los baños de la instalación desbordados de excremento y sin agua corriente.

Asimismo, la escasez de productos de aseo como jabón, detergente, e incluso agua corriente a consecuencia de la ineficiencia estatal en algunas zonas del país hace difícil mantener condiciones óptimas para evitar la propagación de la pandemia y mantener la higiene en estos lugares.