Cubano de 23 años asesinado por su exnovia en Hialeah

El joven asesinado Oniel Landys Linares Álvarez (i) y El cuerpo del joven en la escena del crimen (d) Foto © Collage YouTube/screenshot-America Tevé

El cubano Oniel Landys Linares Álvarez, de 23 años, fue asesinado en la tarde de este lunes en Hialeah, presuntamente por su exnovia.

Según familiares, la mujer -identificada por Cristal Díaz- manejó en su auto hasta la intersección de la calle 29 y la tercera court, en el oeste de Hialeah, donde se encontraba el joven junto a uno de sus hermanos. Minutos antes de ser baleado, Linares Álvarez estaba comiendo en un establecimiento de McDonalds ubicado en las inmediaciones de donde acabaría siendo asesinado.

Aparentemente la sospechosa lo llamó, él salió del restaurante, ella estacionó su auto en la acera y tras una discusión lo mató de un tiro en la cabeza.

Oniel Linares fue declarado muerto en la escena, donde eran visibles la cartera, el teléfono celular y el arma que habría utilizado la mujer, según revela America Tevé.

“De sorpresa nos agarró esto a todo el mundo. No sé. Ellos tal vez tenían sus problemas, pero yo no sabía nada”, declaró Onel Linares, hermano de la víctima.

“No sé. En verdad, no sé lo que ellos estaban teniendo, pero no tuvo que llegar a esto", declaró por su parte Leo, primo del fallecido.

Elpidio Linares, padre de la víctima, no tiene explicación para lo ocurrido. “Un golpe así. Uno está impactado y no puedo decir nada. Todavía hay detalles que no entiendo”, dijo.

De acuerdo con familiares, Oniel y la presunta agresora comenzaron su relación cuando ambos eran estudiantes, pero llevaban un tiempo separados, según precisa Telemundo 51.

Cristal Díaz fue detenida en la escena del crimen. En la noche del lunes, la policía de Hialeah se limitó a decir que había una persona de interés bajo custodia.

Hace poco más de un año, en marzo de 2020, el joven cubano Alejandro Sánchez, de 28 años, fue asesinado también por su exnovia, en ese caso en las inmediaciones de su vivienda en Hialeah. Karina Vanessa Corbalán le disparó a Sánchez hasta 15 veces, y siete de los disparos impactaron en el cuerpo del joven.