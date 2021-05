Equipo Cuba debutará ante Venezuela en Torneo Preolímpico de Béisbol en Florida

Imagen de referencia Foto © JIT / Roberto Morejón

El equipo Cuba debutará ante su similar de Venezuela el próximo 31 de mayo en el Preolímpico de las Américas de Béisbol (hasta el 5 de junio), con sede en Florida, Estados Unidos.

Justo al mediodía del lunes, los peloteros de la isla comenzarán enThe Ballpark of the Palm Beaches, en West Palm Beach, su camino en busca del único boleto en disputa rumbo Tokio 2020.

Un día más tarde, en la continuación de los choques dentro del Grupo B del torneo, Cuba se las verá a las 18:00 horas locales con Canadá en el Clover Park de St. Lucie, mientras que el miércoles 2 de junio enfrentará en ese mismo horario a la selección de Colombia, otra vez en The Ballpark of the Palm Beaches de West Palm Beach, Florida.

Según el calendario publicado por los organizadores, una vez finalizados los encuentros de primera fase, jugarán el día 3 de junio, en una “superronda” de cuatro equipos, primero contra segundo de cada grupo clasificatorio.

El Grupo A está integrado por Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua.

The Ballpark of the Palm Beaches será la sede de la superronda, en la cual se arrastrará el head-to-head de los equipos clasificados en la etapa inicial.

El día 4 de junio se cruzarán entre sí los primeros lugares de cada grupo clasificatorio, lo mismo que los segundos.

Finalmente, ganará el pasaporte hacia el campeonato de béisbol de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 el equipo con mejor balance de victorias y derrotas.

La Federación Cubana de Béisbol (FCB) anunció en Twitter que los lanzadores Lázaro Blanco, Yoenni Yera y Andy Rodríguez trabajarán este jueves ante República Dominicana en un juego de preparación con miras al Preolímpico de Florida.

La selección cubana se encuentra desde este miércoles en tierras estadounidenses, tras semanas de incertidumbre sobre su participación en el evento, según las autoridades isleñas, debido a dificultades para obtener las visas correspondientes.

Los visados fueron recibidos finalmente la tarde del martes en la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

Nada más llegar a la sede del torneo, el segunda base cienfueguero César Prieto, de 22 años, uno de los talentos más notables que quedaban en el béisbol nacional, abandonó la delegación cubana.

Prieto, quien lideró la última Serie Nacional de Cuba en promedio al bate, “se bajó del autobús, se subió a un coche y dejó al equipo", según informó el periodista especializado Francys Romero.

En un comunicado oficial, la FCB indicó: "Su decisión, contraria al compromiso contraído con el pueblo y el equipo, ha generado repudio entre sus compañeros y demás miembros de la delegación, dispuestos a sobreponerse al lógico impacto de un hecho ajeno a la mayoritaria voluntad de ser fieles a la patria y la misión con que viajamos al evento".

La entidad agregó que "este tipo de comportamiento ha signado las muchas agresiones gestadas contra nuestro deporte" y, a continuación, denunció el "accionar de mercaderes y traficantes favorecidos por la decisión del gobierno de Estados Unidos" de anular en 2019 un acuerdo entre la FCB y Grandes Ligas que hubiera permitido la firma contratos profesionales a jugadores cubanos residentes en la isla.