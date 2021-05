Un Peugeot impacta contra una rotonda en Santa Clara con un cargamento de arroz en su interior

Imagen del accidente Foto © Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas

Un vehículo marca Peugeot 301 se estrelló contra una rotonda en Santa Clara mientras presuntamente escapaba de la policía transportando un cargamento de arroz en su interior.

“Ahora mismo en la rotonda de vía Esperanza en Santa Clara... Las personas del tur con golpes... Ninguna pérdida humana, tan sólo material… El tur venía huyéndole a la patrulla”, reportó un usuario del grupo de Facebook “Accidentes Buses & Camiones. ¡Por más experiencia y menos víctimas!”.

Captura de pantalla. Facebook / Accidentes Buses & Camiones

En las imágenes compartidas por el usuario se aprecian los destrozos provocados en el Peugeot por el accidente. Algunos usuarios hicieron notar lo hundida que parecía la suspensión del vehículo, como si llevase un pesado cargamento en su interior.

“Yo lo vi todo de casualidad. Venían cargado de arroz y la policía cayéndoles atrás. Se volcaron porque se enredaron con una patrulla que le pusieron delante”, declaró en los comentarios uno de los usuarios del grupo.

La versión de la presunta persecución fue corroborada por varios usuarios, si bien otros indicaron que las leyes en Cuba prohíben a las patrullas participar de persecuciones policiales, precisamente para evitar accidentes y daños humanos y materiales.

“Hermano, desde el 2016 las persecuciones por parte de la policía no están autorizadas. Lo que se hace es tomar la matrícula y circular al vehículo. Pero hay una pila de patrullas que son familia de Toreto y hacen lo que le da la real gana”, comentó un miembro del grupo, mientras otro le contestaba: “La persecución está autorizada, si no ¿quién le cae atrás a los carros, los P 14?”, preguntó haciendo referencia a los “camellos” utilizados para el transporte público.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que una persecución policial salta a las noticias. En enero de 2020, la ciudad de Sancti Spíritus fue testigo de una persecución policial que terminó precisamente con un Peugeot impactado contra una pared y la huida a pie de su conductor.

El semanario oficialista Escambray recogía la crónica del suceso, detallando que el auto de turismo era conducido por un ciudadano cubano cuya identidad no fue revelada. En su huida, el conductor chocó contra la pared de una carnicería en la esquina de esa vía y la calle Frank País.

Testigos de los hechos relataron al semanario que el auto venía en sentido contrario huyendo de una patrulla policial que lo perseguía luego de que este violara un pare en la Carretera Central y se diera a la fuga. Asimismo, la nota informaba que, tras la revisión del auto accidentado, los peritos de la Policía encontraron en el maletero del carro "cuatro sacos con un polvo blanco de dudosa procedencia".

“Señores el tur venía cargado de arroz. Unos cubanos más tratando de sobrevivir en este país donde la vida es tan dura. Gracias a esas personas que se dedican a eso, muchas familias comen porque el arroz que dan en la tienda no da para nada”, expresó una usuaria en el grupo “Accidentes Buses & Camiones. ¡Por más experiencia y menos víctimas!”.

“Linda, esa es la pura verdad. El cubano si no tiene arroz en la mesa no come. Gracias a ellos que arriesgan la vida por nosotros”, le contestó otro usuario, mientras un tercero refutaba esas apreciaciones: “Sí, claro, son héroes… y te lo venden a 60 pesos”, comentó.

A falta de información oficial, algunos usuarios pusieron en duda que se tratase de una persecución policial o que las personas que viajaban el Peugeot estuviesen transportando arroz. Sin embargo, varios testimonios parecen indicar la veracidad de ese relato.