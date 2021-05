Críticas a J Balvin por orinar en la calle

El reguetonero colombiano J Balvin es siempre noticia, y si lo graban orinando en la calle, mucho más.

Un vídeo, compartido en las stories de Instagram del cantante, posteado en las redes sociales de El Gordo y La Flaca y ampliamente difundido en consonancia con la gran atención que acapara el intérprete de "Mi Gente", muestra a Balvin vaciando su vejiga de espaldas entre dos bloques de contenedores.

Según se infiere del material, el cantante no se percata hasta el final de que estaba siendo grabado, cuando se voltea y sonríe.

“Déjeme orinar tranquilo... súbelo a Instagram, es solo un chorrito de agua” se le escucha decir en tono jocoso.

A diferencia de cómo ocurre en otras ocasiones en las que el reguetonero hace de las suyas o le gasta una broma a alguien, estas imágenes han sido más criticadas que aplaudidas.

"Definitivamente la privacidad se ha perdido; Qué falta de respeto para ese tipo que los grabó; Qué vulgar; No da risa. Muy mal hecho; ¿Y la suciedad quién la limpia? Lávate las manos, al menos; No pues qué diversión, vergüenza es que da; Qué se puede esperar... así como son de sucias sus canciones... así es él" son algunas de las reacciones mayoritarias que ha provocado la escena en las redes sociales.

Otros, en cambio, se han mostrado más tolerantes con el cantante y le han restado hierro al asunto y se lo tan tomado a broma: "Es que cuando uno se está meando y no hay donde sorry lol; Nosotros lo hacemos hasta detrás de un palo" comentaron otros.

No falta tampoco quien se cuestiona que el cantante esté realmente miccionando: "La Gente no ve que eso es Fake... él no orinó ahí está haciendo que lo hizo, está bromeando, Dios mío la gente no observa" dijo un internauta, quizás demasiado habituado al sentido del humor del intérprete.

El vídeo, por su parte, fue difundido a poco de que el cantante estrenase el clip de su sencillo “Qué más pues?” junto a Maria Becerra, que a dos días de estrenado ya rebasa los 8,6 millones de visualizaciones.

La escena habría sido grabada por alguien de su equipo durante el rodaje del clip en cuestión, donde se le ve en el mismo escenario rodeado de contenedores.

Balvin, ajeno a la amplia cobertura noticiosa que este material ha desatado, continúa disfrutando del éxito de su último tema y compartiendo en las stories de su Instagram vídeos de sus seguidores bailando al ritmo de la canción

A nivel personal, no puede encontrarse en mejor momento, pues su pareja Valentina Ferrer está embarazada del que será su primer hijo juntos.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.