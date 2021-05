Policía decomisa carteles y pancartas políticas en el juego de pelota del equipo Cuba en Florida

Agentes de la policía de Florida decomisaron carteles y pancartas políticas llevadas por aficionados cubanos al juego de pelota en el que debutó el equipo Cuba frente al de Venezuela, como parte del Torneo Preolímpico de las Américas.

En un video grabado por un fotorreportero de CiberCuba dentro del estadio se observa como tres agentes de la policía se acercan a un grupo de espectadores y les requieren su pancarta en la que pedían libertad para Cuba y Venezuela. Una vez que se lo entregan, una agente lo enrolla sin cuidado alguno y se lo lleva.

Las imágenes de la intervención de la policía causaron indignación entre los asistentes, quienes se quejaron de que se les estaba impidiendo ejercer su libertad de expresión. "¡Esto es comunismo!", se escucha decir entre una parte del público. Los policías solo dejaron que los espectadores ondeasen las banderas de cada país.

Al parecer, los agentes de la policía cumplían órdenes, pero se desconocen quiénes fueron los responsables que las dieron o los motivos que los llevaron a ello. En las imágenes se observa como algunos entre el público conversan con la policía y terminan entregando los carteles y saludando con respeto y afecto a los agentes.

Antes del comienzo del partido (1 pm hora local), decenas de cubanos se congregaron en los alrededores del estadio de West Palm Beach con pancartas contra el régimen cubano y entre gritos de "¡Abajo el Comunismo!", "¡Abajo la dictadura!", "¡Abajo Díaz-Canel" y "Patria y Vida".

Una vez dentro del estadio, el público no cesó de corear consignas. Justo detrás del “home” un grupo de cubanos mostraba carteles con el rostros del líder del Movimiento San Isidro (MSI), Luis Manuel Otero Alcántara, así como otros entre los que sobresalía uno que rezaba “Díaz-Canel, singao”.

A pesar de que desde el jueves se había anunciado que estaban las entradas agotadas, las imágenes muestran un estadio con muchas localidades sin ocupar, atendiendo a los protocolos anticovid asumidos por la organización del torneo.

A la altura de la cuarta entrada y con el juego 4 a 0 a favor del equipo venezolano, una joven cubana se lanzó al terreno con un cartel que decía "Libertad para Cuba". Finalmente la joven fue detenida por la policía de Florida mientras el partido se detuvo por un par de minutos y en las gradas se escuchaban los gritos de 'Libertad' del público.

Por su parte, durante la retransmisión del partido la televisión cubana no pudo esconder las imágenes de los aficionados con camisetas del MSI, y carteles de "Patria y Vida", "Díaz-Canel singao". A pesar de la pericia de los técnicos de la televisión oficialista para editar planos incómodos, la iniciativa de los exiliados cubanos pudo ser vista en los hogares de la isla.

Miembros de Vigilia Mambisa, de Somos+ y exiliados del sur de la Florida aprovecharon la presencia del equipo cubano en el Preolímpico de Las Américas para reclamar libertad en la isla y el fin de la violencia contra activistas y opositores por parte de las fuerzas represivas del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

La semana pasada Cuba sufrió la primera deserción de uno de sus jugadores, cuando el cienfueguero César Prieto abandonó el equipo prácticamente al bajarse del avión en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Prieto, de 22 años, viajó con el resto de la delegación hacia West Palm Beach, al llegar allí se bajó del ómnibus y se fue, según se cree con la ayuda de una persona que lo esperaba en el lugar.

Tras el partido de este lunes, el team cubano se enfrentará el martes con Canadá a las 6:00 p.m. en el Clover Park de St. Lucie. Al día siguiente, a esa misma hora, volverá a The Ballpark of the Palm Beaches para el choque contra Colombia.