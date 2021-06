¡Con mucho ritmo! Becky G y El Alfa estrenan el videoclip de su pegadizo "Fulanito"

Becky G y El Alfa en el videoclip de "Fulanito" Foto © Youtube / Becky G

¡Becky G y El Alfa están de estreno! Los dos artistas se unieron por primera vez en una fusión explosiva que promete convertirse en uno de los temas más sonados de este verano: Fulanito.

Fulanito es el título de la canción que une por primera vez a la estadounidense de orígenes mexicanos y al dominicano, y es seguro que no podrás resistirte a moverte al ritmo de su melodía contagiosa.

Para darle aún más proyección a esta canción, por si su unión no fuese suficiente, la reguetonera lanzó un videoclip para acompañarlo en su canal de Youtube.

En él, vemos a la intérprete de éxitos como Mayores o Ram Pam Pam seducir a un joven y bailar diferentes coreografías y más tarde entra en escena El Alfa, con quien también baila algunos pasos.

Este lanzamiento lo llevan adelantando los cantantes desde hace semanas en sus redes sociales, donde sus seguidores se mostraron expectantes por el resultado de su combinación. Y no han decepcionado.

En tan solo unas horas, el clip musical supera los 200 mil reproducciones y algunos de los comentarios que se leen en Youtube son: "No me sorprendería que se volviera un hit. Becky G es una diosa con su música", "Fuego", "Tremendo tema", "Esta canción es definitivamente una obra maestra" o "Becky G y El Alfa hacen un buen dúo. Me encantan".

