Expertos se confiesan sorprendidos con decisión de lanzador Lázaro Blanco

Cuando César Prieto abandonó la delegación cubana al Preolímpico de Béisbol de Florida, pocos mostraron asombro. Cuando 'tiró el ancla' el sicólogo del equipo, quizás hubo más memes que análisis concretos del suceso. Pero ahora que Lázaro Blanco, el abridor número uno del país en los últimos años, optó por no tomar el avión que lo llevaría a México para cumplir su contrato con los Saraperos de Saltillo, los expertos admiten haber recibido una noticia inesperada. Estas han sido las reacciones de algunos analistas consultados por CiberCuba.

Aliet Arzola, periodista OnCuba News

Estoy asombrado por este suceso puesto que se queda con 35 años y luego de haber tenido muchas oportunidades de hacerlo anteriormente. Por ejemplo, después de brillar en las Series del Caribe de 2016 y 2017 o en la Liga Can-Am, perfectamente pudo buscar opciones para continuar su carrera lejos de Cuba y no lo hizo. Entiendo que hay situaciones y realidades en la vida de los atletas que no conocemos, y quizás por ahí pueda estar la clave de su decisión. Por sus declaraciones más recientes, intuyo que no aspira a jugar en Grandes Ligas ni nada por el estilo. Su enfoque debe estar en seguir jugando torneos del Caribe o ligas independientes de Estados Unidos. Para ese nivel puede dar la talla y generar ingresos en los próximos años. Tanto en Panamá como en Nicaragua o Canadá se ha ganado la categoría de as y creo que la puede conservar durante 4-5 años en ligas de ese calibre, sobre todo por su profesionalidad. Para Granma y el equipo Cuba es un golpe fuerte porque no hay muchos lanzadores en el país de su nivel. En Cuba era amo y señor y por él es que Granma logró tres campeonatos en los últimos cinco años.

Jorge Morejón, periodista deportivo de Miami

Lázaro Blanco ha renunciado a jugar béisbol. En declaraciones a un canal de televisión de Miami, Blanco dijo que se quedó para ser libre y emprender una nueva vida, a sabiendas de que con su edad no tiene oportunidades de continuar su carrera como lanzador. Ahí está el quid de todo. Podría haberse acabado el béisbol para él, o quizás más adelante lo veamos en alguna liga independiente, donde los salarios son notablemente modestos.

Francys Romero, periodista y escritor

Sorprendente esta partida. Pero la gente tiende a pensar que la decisión es más deportiva que personal, y no lo es. Al ver su edad, creo que ha decidido tomar un camino que le dé más seguridad a él y su familia en un futuro. Considero que podría lanzar hasta alrededor de los 40 años, pues goza de buena salud para rendir dentro del juego durante un lustro más.

Rene Javier Domínguez, periodista deportivo

Me toma por sorpresa esta noticia. Él debía viajar a Saltillo para reportarse con los Saraperos en la MLB. Con 35 años es bastante complicado conseguir un contrato en cualquier organización de Grandes Ligas, aunque su mecánica y estilo de lanzar podrían abrirle alguna puerta. Es un hombre con comando en sus lanzamientos y que utiliza bien las esquinas. Otros cubanos como El Duque y Contreras se mantuvieron con esa edad a gran nivel. Aunque ahora tendrá que legalizar sus papeles primeramente. Eso le tomará tiempo y entonces tendría cuando menos 36 años. Creo que en estos momentos su perfil se ajusta mucho más a circuitos del área y ligas invernales.

Yasiel Cancio, periodista Prensa Latina

Desde la perspectiva profesional, su partida tiene escasa lógica a los 35 años. Muy pocos equipos de la MLB, por no decir ninguno, se arriesgarían a contratarlo, por eso pienso que su decisión de quedarse en Estados Unidos pasa más por un tema puramente de emigración. En Menores, por la pandemia (e incluso antes) los salarios son bajos para los jugadores sin proyecciones de MLB, como sería su caso. En México sí que tendría contrato asegurado en caso de no haberse quedado. A mí me falta un pedazo del puzzle en esta historia.

Fernando Rodríguez Álvarez, escritor

No creo que le quede mucho tiempo en el béisbol, pero le deseo la mejor de las suertes. Me alegro por él, porque más allá del béisbol evidentemente ha decidido algo muy bien pensado y deseado: tener una vida mejor.