Club japonés quiere que pelotero cubano Andy Rodríguez continúe su contrato aunque se quede en EE.UU.

El lanzador cubano Andy Rodríguez Foto © Halcones de Softbank

Sugihiko Mikasa, general del club japonés de béisbol, Halcones de Softbank, manifestó su intención de no cancelar el contrato del lanzador Andy Rodríguez por el momento y dijo que le gustaría que el pelotero regresara a la nación nipona.

“Se dice en la prensa que pudo haberse quedado en el exilio, pero eso tampoco está claro. En primer lugar, confirmaremos el paradero y todavía no tenemos intención de cancelar el contrato, por lo que me gustaría que regresara a Japón”, indicó el directivo en declaraciones recogidas por la prensa deportiva nipona.

Mikasa indicó que no ha tenido noticias del jugador de 22 años, dice que primero no se presentó a hacerse el test PCR tres días antes de la salida de Florida y que luego no embarcó junto a sus compañeros en el vuelo que lo debía llevar de regreso a Japón.

El gerente general del club japonés precisó que no restringirá al pitcher cubano tras quedarse en EE.UU. y no cumplir su contrato firmado bajo el amparo de la Federación Cubana de Béisbol (FCB).

El exlanzador de Softbank “no se anunciará como jugador restringido” porque estaba en plena formación en Japón.

“No existe un sistema para que los jugadores que se están formando sean jugadores restringidos”, declaró Mikasa, que sostuvo que se mantiene abierto el diálogo sobre el tema en el interior del equipo.

“Estamos en un estado de no comunicación con la Federación Cubana de Béisbol. Algunos informes decían que la Federación Cubana de Béisbol anunciaba que el contrato había sido cancelado, pero también confirmé el texto original, pero la traducción al japonés es un poco engañosa. Lo que sabemos por el anuncio de la Federación Cubana de Béisbol es que no subió al avión y que rompió con el equipo de béisbol Hawks”, expresó también el directivo.

“Seguiremos contando con jugadores de Cuba y con la Federación de Béisbol de Cuba en el futuro, pero tenemos que pensar en la relación después de que esto esté en su lugar”, concluyó Mikasa, quien confirmó que tanto Liván Moinelo como Alfredo Despaigne sí abordaron el avión a Japón.

Andy Rodríguez suscribió en enero de este año oficialmente su contrato con la franquicia Halcones de Softbank en la Liga Profesional Japonesa de Béisbol.

Lo hizo en el lobby del Coliseo de la Ciudad Deportiva acompañado por el ya fallecido Higinio Vélez, quien entonces fungía como presidente de la Federación Cubana de Béisbol (FCB).

La prensa deportiva cubana indicó entonces que Andy tenía garantía de un año con los Halcones y todas las opciones para extender su presencia en el principal club de béisbol de Japón en la actualidad, campeón vigente desde 2017.

Andy inició su labor en el equipo filial de los Halcones de Softbank con la posibilidad de ascender al principal cuando lograra los niveles de rendimiento esperados.

El exlanzador cubano Maels Rodríguez opinó en recientes declaraciones a Telemundo 51 que a Andy Rodríguez se le abren nuevas oportunidades tras la decisión que tomó, aunque considera que tal vez la situación se le complique un poco por el vínculo contractual que mantiene con el club japonés.