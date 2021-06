Camila Cabello agradece el amor de sus fans después de ser criticada por fotos en bikini

Unas fotos de la cantante cubana Camila Cabello disfrutando en una playa en Miami se han convertido en blanco de los haters y amantes de meterse con el cuerpo de la mujer.

En el tono habitual de quienes no escatiman en lanzar improperios contra una mujer en bikini, muchos arremetieron contra la joven y le criticaron su figura.

Las imágenes, difundidas a principios de mes, mostraban a la intérprete de éxitos como "Havana", "Señorita" o "Never be the Same", con un bikini con tono azules, gafas y un bolso de playa; sonriente y relajada.

Como suele ser en estos casos, las fotos fueron ampliamente comentadas en las redes, donde tanto su apariencia como la de otras muchas famosas es pasada bajo la lupa y sometida a debate y evaluación como si de una pieza por tasar se tratase.

La espectacular, y sobre todo natural figura de la cantante de 24 años, parece no haber agradado a quienes no pierden ocasión para fustigar los cuerpos ajenos en pro de unos muchas veces irreales cánones de belleza.

Cabello, por su parte, reaccionó a los destructivos y negativos comentarios agradeciendo a través de sus stories de Instagram por el amor que recibe y ha recibido siempre de sus seguidores.

Pero no es ella la primera mujer con proyección pública que padece las críticas y ofensas por mostrarse como es.

Tampoco es la primera ocasión en que la propia Camila es víctima de esta tan nociva dinámica en las redes efectuada por quienes, muchas veces escudados en el anonimato de las plataformas digitales, se dedican a lanzar improperios contra famosos o personas anónimas.

Así ocurrió hace poco más de dos años cuando, también por unas fotos suyas en la playa junto a su novio Shawn Mendes, muchos la atacaron por tener celulitis en muslos y glúteos.

"Lo falso se está convirtiendo en lo nuevo real. Tenemos una vista completamente irreal del cuerpo de una mujer. Chicas, la celulitis es normal, la grasa es normal. Es hermosa y natural", respondió ella en su momento.

No obstante, no todo han sido ataques por estas fotos de Camila Cabello en la playa en Miami y no pocos aplaudieron la belleza natural de la joven.

Mientras tanto, ella continúa centrada en su exitosa carrera musical, disfrutando de su relación con el cantante canadiense Shawn Mendes y enamorando a sus admiradores con su desenfadada, divertida y cercana manera de ser.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.