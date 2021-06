Cimafunk agradece a su equipo, sin el que "no hubiera sido posible 'Aunque sea un ratico'"

Equipo que participó en "Aunque sea un ratico" de Cimafunk, Leoni Torres y Brenda Navarrete Foto © Instagram / Cimafunk

El cantante cubano Cimafunk ha querido reconocer públicamente el trabajo de todos los que participaron en el tema "Aunque sea un ratico" que interpreta junto a Leoni Torres y Brenda Navarrete, estrenado en días recientes.

En clara muestra de su humildad y respeto por el trabajo de quienes no suelen llevarse los aplausos cuando hay un éxito musical, Cimafunk compartió en sus redes sociales una primera imagen del equipo completo, seguidas de otras que muestran diversos momentos del proceso de grabación.

"No hubiera sido posible “Aunque sea un ratico” con Leoni Torres y Brenda Navarrete sin este equipo aguerrido" comentó antes de nombrar a todos con sus respectivas funciones, incluidos utileros y figurantes.

Sus seguidores aplaudieron el gesto y celebraron el éxito que está teniendo el tema, que a seis días de estrenado roza las 400 mil reproducciones.

A la canción le han salido varios fans, el más adorable e incondicional, el hijo pequeño de Leoni Torres, quien no puede ocultar lo mucho que le gusta y lo bien que se lo ha aprendido.

Cimafunk, por su parte, continúa sumando títulos y presentaciones a su meteórica carrera musical. El joven confirmó que estaría el próximo seis de julio entre las cerca de cien propuestas artísticas del Grec, el conocido festival de verano de Barcelona.

“Me pongo muy feliz cada vez que un socio en Barcelona me llama y me dice que mi música está sonando por allá. Y no puedo mentir, me encanta la cultura española y me encanta estar en España”, confesó en declaraciones a CiberCuba el artista, quien actualmente prepara su segundo disco.

En abril pasado Cimafunk lanzó el videoclip de "Parar el tiempo (remix)" junto a la cantante mexicana Salma, el tema más escuchado de su álbum debut Terapia.

Sobre lo que distingue a su música comentó en una ocasión en entrevista concedida a CiberCuba: "Creo que lo diferente de mi funk es que está como flotando, por encima, está pellizcando el groove afrocubano que tiene la canción debajo".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.