Accidente en la Esquina de Toyo: Un viejo camión Ford impacta una moto y casi termina dentro de la panadería

Un camión Ford de los años cincuenta provocó un aparatoso accidente en la famosa Esquina de Toyo en la Calzada de 10 de Octubre, al impactar contra una moto y casi empotrarse contra la panadería Sylvain que se encuentra en esta conocida arteria de La Habana.

“Ahora mismo, esquina de Toyo. Sin heridos, todos bien gracias a Dios. Camión impacta moto y lo arrastra hasta la pared”, publicó un internauta en el grupo Accidentes Buses & Camiones ¡Por más experiencia y menos víctimas!

Captura de pantalla. Grupo de Facebook / Accidentes Buses & Camiones

En las imágenes compartidas por el usuario se aprecia cómo el camión invadió la acera de la calzada y casi termina empotrado contra la panadería. Casi debajo de su parte delantera, se observa una moto tirada en el suelo tras el impacto.

Según otro usuario que presenció el momento del accidente y aportó otra foto del mismo en los comentarios, todo parece indicar que al camión se le fueron los frenos justo cuando pusieron la luz roja en el semáforo.

Accidentes Buses & Camiones

El testigo afirmó que el camión impactó primero con un vehículo marca Lada y que el chofer del Ford, al ver que perdía presuntamente el control del camión, decidió desviarlo de la calzada para maniobrar, con la mala suerte de impactar con la moto y arrastrarla hasta la pared de la panadería.

A pesar de lo céntrica y concurrida que es la avenida, afortunadamente no hubo heridos entre los choferes involucrados en el siniestro, ni entre los viandantes. El hecho de que no estuvieran vendiendo pan a esa hora, según comentaron muchos usuarios, salvó la vida de muchas personas que podían haberse vito arrastradas por el camión mientras hacían la cola en la acera de la panadería Sylvain, en la que justo terminó subido el camión.

Accidentes Buses & Camiones

El camión de carga, de uso particular y de color rojo, terminó a escasos centímetros de las puertas de aluminio y cristal de la propia panadería. Con casi setenta años de uso, el camión accidentado pudo sufrir algún tipo de desperfecto mecánico que le obligó a maniobrar para evitar males mayores, provocando así el accidente.

“Señores, yo estuve ahí cuando ocurrió. Iba en una Gazelle detrás del camión. Todo iba normal hasta que pusieron la roja. Delante del camión iba un Lada que freno al ver la luz y el camión iba frenando cuando así, sin más, le da al lada por atrás y luego sigue hacia la acera tumba la moto y termina contra la pared de la panadería. Al parecer se quedó sin frenos”, comentó el usuario que presenció los hechos.

“Gracias por su información. Pero menos mal que no había pan porque hubiera sido catastrófico”, le comentó otro internauta al testigo presencial. “Sí mi hermano, eso mismo hablamos luego los que lo vimos, porque si no sí estuviéramos viendo algo horrible”, le contestó este, subrayando que hubo mucha suerte en el incidente: “De hecho, en ese mismo momento no pasaba nadie de casualidad; porque esa parte es súper concurrida”, añadió.