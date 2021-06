Cubanos pagan mil dólares para volar de La Habana a Cancún y llegar a EE.UU. por la frontera

Pasajeros en aeropuerto cubano y punto de control de la frontera de México con EE.UU. Foto © Adelante.cu - Twitter/SRE

Ciudadanos cubanos estarían pagando hasta mil dólares por encima del precio del boleto para volar desde La Habana a Cancún, con la finalidad de llegar a Estados Unidos atravesando la frontera y utilizando a México como “trampolín”.

“Se están pagando mil dólares por viajero para saltar la cola de espera en el aeropuerto y viajar a Cancún”, afirmó un joven cubano al periódico mexicano Milenio, ocultando su identidad para no estropear sus planes de salida del país junto a su mujer, “sin arriesgarnos a hacerlo en una lancha”.

El riesgo de lanzarse al mar y las devoluciones de aquellos que lo intentan y son interceptados por la Guardia Costera estadounidense, impulsan a los cubanos que quieren emigrar a buscar otras vías más seguras. México está entre las opciones preferidas por los migrantes de la isla.

Ante el agravamiento de la crisis económica que atraviesa Cuba, la opción de emigrar hacia Estados Unidos a través de la frontera mexicana está llevando a muchos cubanos a destinar sus ahorros para viajar a este país y, una vez en él, intentar la aventura de cruzar la frontera.

“La idea es llegar de cualquier forma a México, aprovechando que tenemos visa, y de ahí continuar por tierra hacia el norte y cruzar la frontera porque nos han asegurado que ahora la cosa está suave para que los cubanos podamos entrar a Estados Unidos”, compartió el joven.

Las restricciones a la movilidad y los vuelos internacionales impuestas por la pandemia de coronavirus ha provocado la reducción de los vuelos a México, por lo que comprar un boleto a Cancún se ha vuelto una opción muy difícil de conseguir, salvo pagando elevados sobreprecios.

Antes de la pandemia, un billete de ida y vuelta a Cancún podía comprarse en La Habana en torno a los 200 dólares. Ahora, además del precio del pasaje, los cubanos están pagando hasta mil dólares para asegurarse un billete que los saque del país. Aquellos que desde México quieren continuar hacia Estados Unidos, tienen que ahorrar aún más dinero para los gastos que suponen viajar hasta la frontera y atravesarla.

No todos los que quieren emigrar consiguen reunir el dinero para hacerlo por esta vía. El joven que ofreció su testimonio al periódico mexicano es uno de ellos: “¡Qué va, no me alcanza la plata! Serían dos mil dólares por los dos lo que tendríamos que pagar [él y su mujer] para después comprar el pasaje. Y tenemos que calcular además lo que nos costaría llegar al norte de México y pasar al otro lado”.

Con México convertido desde principios de este año para los cubanos en vía priorizada de migración a Estados Unidos, el consulado de este país en La Habana confirmó a Milenio que “por el momento no se están dando citas para la atención al público”.

Esta situación, entre otras, llevó a las autoridades de Cuba y México a examinar en una reunión telemática el cumplimiento de sus acuerdos migratorios. En la reunión, desarrollada este jueves, se analizó el del flujo migratorio entre ambos países en un contexto donde se ha disparado el número de cubanos que solicitan refugio ante las autoridades mexicanas.

“Durante las sesiones de trabajo, desarrolladas en un ambiente franco, cordial y de respeto mutuo, se analizó el comportamiento del flujo migratorio entre ambos países, el estado de implementación del memorando en materia migratoria vigente, el combate a la trata de personas y los nuevos retos comunes relacionados con el flujo irregular de migrantes coincidiendo con el impacto socioeconómico en la región de la covid-19”, expresó la cancillería cubana.

Por el momento ni La Habana ni Washington se han pronunciado oficialmente sobre la supuesta “facilidad” de los cubanos para ingresar por tierra a Estados Unidos. No obstante, aquellos que son interceptados por mar son devueltos a Cuba según establecen los acuerdos migratorios entre ambos países, en los que se estipula la repatriación de todos los migrantes cubanos interceptados en el mar.

Las conversaciones sostenidas en el marco de la XIV Reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares entre México y Cuba sirvieron para hacer balance de la implementación del Memorando de Entendimiento suscrito bilateralmente para garantizar un flujo migratorio regular, ordenado y seguro entre ambos países.

El pasado 3 de junio la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) informó que entre enero y mayo de este año han solicitado refugio en México 3769 cubanos, una cifra que de seguir la tendencia actual podría casi duplicar las del pasado año, cuando en los 12 meses se contabilizaron 5752 peticiones.

Los datos difundidos convierten a Cuba en el tercer país en número de solicitantes de refugio en la nación azteca, lista encabezada en un lejano primer lugar por Honduras (con 19033 peticiones) y Haití (7135).

De acuerdo con COMAR, la mayoría de los trámites se realizan en la frontera sur que el país comparte con Guatemala, lugar al que llegan decenas de cubanos diariamente luego de atravesar Centroamérica.

Asimismo, en las últimas semanas trascendió que Cuba sería el segundo país con más migrantes que llegan a Panamá atravesando la peligrosa selva del Darién, que une a Colombia con ese país; después de Haití, que acumula 8621 migrantes.

En lo que va de año un total de 3,383 cubanos han llegado a territorio panameño de manera irregular a través de la peligrosa frontera con Colombia y el número es alarmantemente creciente con el objetivo de seguir rumbo a la zona limítrofe del sur de México.