Profesor universitario cubano podrá ser despedido por expresarse en internet

David Alejandro Martínez Espinosa (I) y Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos Foto © Cortesía del entrevistado / Ecured

El ingeniero químico David Alejandro Martínez Espinosa podrá ser expulsado de su puesto de profesor en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos por publicar en las redes sociales mensajes de apoyo al Movimiento San isidro y al 27N.

"Me identifiqué rápidamente con ellos, sin embargo, por temor a la represión y por la autocensura, me limité mucho en comentar en público mis ideas", contó a CiberCuba a través de una carta.

Martínez Espinosa agregó que con el paso del tiempo y la ola de protestas sociales que tienen lugar en Cuba todos los días perdió el temor y se mostró más crítico en internet.

"Desde entonces he sido monitoreado constantemente y mi familia me pide que deje de reunirme con personas que son contrarias al régimen comunista", confesó el joven cienfueguero.

El profesor de matemática y química aplicada contó que en febrero llamó mentiroso al NTV luego de intentar desprestigiar a la artista Tania Bruguera y luego de eso comenzaron sus problemas.

Dice Martínez Espinosa que por esa fecha comenzó a recibir mensajes amenazantes del grupo religioso español Pía Unión San Pablo Apóstol, una organización que para el profesor universitario no respeta la fe católica y a quienes ha dedicado varios artículos en su blog.

"Me amenazaron con denunciarme con las autoridades políticas de Cuba por mis ideas políticas y religiosas. Decían tener un dossier de pruebas con audios y videos míos donde yo hablaba de política y que le enviarían todo eso a los comunistas de Cuba para causarme problemas", precisó.

Las presuntas amenazas parecen que pasaron del dicho al hecho, ya que cinco días después el joven cubano se reunió con la rectora de la universidad, Arelys Falcón Hernández, y la vicerrectora para decirle que no podía continuar como profesor, según el Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior en Cuba.

"Me enseñaron en una computadora mi publicación en Facebook defendiendo a Tania Bruguera, y me dijeron que tenían más información sobre mí que demostraba que yo no era comunista", aseguró el joven profesor universitario, que tampoco negó las acusaciones que le hacían.

Ante el temor decidió borrar todas las publicaciones de corte político que había en su Facebook y esta semana recibió la visita de dos desconocidos que aseguran trabajar en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos con más amenazas de ser expulsado del centro docente por sus posición ideológica.

"Soy el dueño de mi perfil de Facebook, y bastante tenemos con saber que se adueñan de las calles de Cuba como para que también quieran controlar las redes sociales de los ciudadanos", dijo Martínez Espinosa.

Por último, aseguró en su carta que también ha recibido otras amenazas de personas vinculadas al régimen pero no quiere revelar esos datos por temor a sufrir mayores represalias

CiberCuba intentó contactar con la organización religiosa Pía Unión de San Pablo Apóstol, así como con la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, pero hasta el momento de redactar esta nota no habíamos recibido contestación a nuestros mensajes o llamadas telefónicas.

Las universidades cubanas se han vuelto en lugares hostiles para opositores y activistas por los derechos humanos, con el apoyo de las autoridades gubernamentales, que fomentan la segregación de alumnos y profesores que se oponen al régimen.

En 2019 la viceministra de la Enseñanza Superior, Martha del Carmen Mesa Valenciano, aseguró que el profesor universitario debía ser un "defensor de nuestras convicciones políticas", refiriéndose al pensamiento totalitario del comunismo.

"Criticar las decisiones de los dirigentes de nuestro país es una conducta irresponsable en la formación integral de sus alumnos, puesto que los confunde y les muestra un camino erróneo de ataque desagradable en los medios, sin tener todos los argumentos, sin siquiera buscarlos", dijo Mesa Valenciano.

Las palabras fueron públicas luego que la profesora del Instituto Superior de Diseño, Omar Ruiz Urquiola fuera expulsada de ese centro por supuestas acciones que la alejaban de los principios revolucionarios.

Tras las protestas de la calle Obispo, donde al menos 13 personas fueron detenidas por la policía, el doctor Ernesto Wong García, profesor de la Universidad de La Habana, pidió a la rectora de casa de altos estudios que intercediera en favor de Leonardo Romero Negrín y Joeluis Cerutti Torres, estudiante y profesor de Física, respectivamente.