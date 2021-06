Accidentes en Cuba: Un auto termina volcado en una carretera en Santa Clara

Estado en que quedó el vehículo luego del accidente Foto © Grupo de Facebook / Accidentes Buses & Camiones

Un carro terminó volcado en la cuneta de una vía sin asfaltar que entronca con la Carretera de Malezas, en la provincia de Villa Clara, sin que hubiera que lamentar pérdidas de vidas humanas.

“En Santa Clara, Carretera de Malezas. Sobre las 3pm lo vi pasar a una velocidad considerable. Pasado unos 30 minutos alguien se asoma a la puerta solicitando ayuda. Gracias a un vecino que labora en el SIUM, se trasladaron al hospital 2 lesionados. Espero se encuentren bien. Hay que cuidarse amigos”, informó un usuario en el grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones. ¡Por más experiencia y menos víctimas!’.

Captura de pantalla Grupo de Facebook / Accidentes Buses & Camiones

En unas fotografías subidas por el usuario a su publicación, se aprecia que el carro se salió de la carretera en una curva bastante pronunciada. Para más dificultad, la carretera no está pavimentada y su superficie es de gravas sueltas apisonadas, lo cual hace que el terreno sea más resbaladizo de lo habitual.

Aunque por el momento se desconocen las causas del siniestro, varios internautas especularon que podía haber sucedido por una combinación de exceso de velocidad con las malas condiciones del firme de la carretera.

Sin embargo, una usuaria que aseguró ser la hija del chofer accidentado, dijo en los comentarios que el accidente se debió a que se cruzó un caballo en la carretera. En su comentario dejó ver el enfado que le provocaron las especulaciones y observaciones de ciertos comentarios dejados en el grupo de esta red social.

Captura de pantalla Grupo de Facebook / Accidentes Buses & Camiones

El auto, de color gris y buen estado de conservación, quedó con las ruedas al aire en la cuneta de una carretera aledaña a la que que parte del reparto Camacho y va hacia el pueblo de Encrucijada, pasando por el Aeropuerto Internacional Abel Santamaría, de Santa Clara.

“La Carretera de Malezas no es así, es de pavimento. Nooo de tierra. ¿En qué parte fue eso?”, preguntó uno de los usuarios, a lo que otro respondió: “Es en el callejón después de pasar el elevado. Izquierda”.

“El Chófer es vecino mío y lo que tienes es una fractura de pecho, pero nada grave. Ya está en la casa y el acompañante golpes leves, pero nada grave. Gracias a Dios no pasó nada, para lo que pudo haber pasado”, señaló otro.

“Simplemente una mala maniobra del conductor. En esa curva noooo era para que volcaran, pero no le supo entrar, se acobardó y ahí están las consecuencias”, comentó un usuario. “¡Candela! Yo creo que estaba practicando rally en tierra y se pasó con la velocidad para el derrape de la curva”, contestó otro.

“Para eso se encuentran las señales que te indican sobre la velocidad que debes andar y también te orientan dónde se avecina una curva peligrosa. Aquí la cosa no es solo saber manejar sino ser prudente y precavido, y no andar a exceso de velocidad. Debemos evitar eso para evitar accidentes que ponen en peligro la vida del conductor y sus pasajeros. Saludos, cuiden sus vidas y las de los demás pasajeros. Evitemos accidentes. Bendiciones”, comentó un tercero.

“Como dice el buen cubano: Se lo puso de sombrero. Estoy casi que seguro que tenía bastante alcohol en sangre”, especuló uno en los comentarios, mientras otro dijo en tono de broma: “El problema es que las curvas no son derechas”.

Captura de pantalla Grupo de Facebook / Accidentes Buses & Camiones

Comentarios de este calibre y otros fueron rechazados por una usuaria que afirmó ser la hija del conductor que sufrió el accidente. “Yo soy la hija y me he quedado súper mal. ¿Cómo las personas son tan estúpidas y hablan cosas que no parecen seres humanos? Preocupados por un carro ni un carajo. Se nota que no son sus familiares”, expresó indignada.

“Y para información de todos: ni siquiera venía tomado ni como ninguno de ustedes dice. Simplemente se le atravesó un caballo delante… Y para que tú sepas: ese loco, como tú dices, es mi papá. Y si no sabes lo que pasó, mejor no opines”, añadió enfadada por las reacciones suscitadas por la noticia del accidente.