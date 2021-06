Captan a Alex Rodriguez en la fiesta de cumpleaños de la ex de Ben Affleck

Alex Rodriguez Foto © Instagram / Alex Rodriguez

¡El 2021 continúa dándonos grandes sorpresas! Después del inesperado regreso de la pareja formada por Jennifer Lopez y Ben Affleck 17 años después de su ruptura, ahora es Alex Rodríguez el que sorprende al mundo al aparecer en un vídeo al lado de Lindsay Shookus, la productora de televisión estadounidense que estuvo saliendo con Ben Affleck hace unos años...

El expelotero fue visto en la fiesta de cumpleaños de la ex del oscarizado actor en Los Hamptons del sábado pasado. En el vídeo que obtuvo el medio especializado Page Six aparecen sentados uno al lado del otro.

Aunque las imágenes de Alex Rodriguez y Lindsay Shookus han hecho saltar rápidamente las alarmas porque sus respectivos ex están juntos y dando grandes pasos en su relación, según explicó el representante de Arod al citado portal no hay nada amoroso entre ellos y son amigos desde hace 15 años. De ahí que él estuviera presente en su celebración por su 41 cumpleaños.

En el vídeo en cuestión se puede ver a la productora de negro y blanco y a Arod distraído mirando su teléfono móvil con un look blanco mientras Josh Beckerman, conocido como Foodie Magician, realiza una rutina mágica para los invitados de la fiesta. Aún así, es normal que este corto audiovisual haya despertado el interés puesto que el mundo está pendiente de cómo avanza la relación entre Bennifer.

El ex de los Yankees y la Diva del Bronx pusieron punto y final hace tan solo dos meses a su relación de cuatro años. Y para los que no lo sepan, Shookus y Affleck estuvieron saliendo desde 2017 hasta 2019. A día de hoy la ganadora de cuatro Emmy todavía guarda en Instagram una foto con su ex de aquella época.

