Antonio y Gladys Lozano, matrimonio de cubanos desaparecidos tras derrumbe en Miami Beach

Gladys y Antonio Lozano Foto © Imagen proporcionada por su hijo a los medios

El matrimonio de octogenarios Antonio y Gladys Lozano, está entre los cubanos desaparecidos tras el derrumbe del edificio Champlain Towers en Miami Beach la madrugada de este jueves.

Su hijo Sergio Lozano cenó con ellos esa fatídica noche, apenas unas horas antes del colapso.

El matrimonio, que llevaba más de 60 años juntos y que el pasado 21 de julio celebró su 59 aniversario de bodas, residía en el noveno piso del complejo de condominios, en el área que se derrumbó totalmente.

Su hijo vive en la parte del edificio de condominios que no colapsó y, por su balcón, podía ver el apartamento de sus padres al otro lado del suyo.

Poco después de la 1 a.m. de este jueves, Sergio y su esposa escucharon un fuerte tronido y pensaron que se trataba de una tormenta fuerte o tornado. Ambos se levantaron de la cama y se dirigieron al balcón para guardar los muebles.

"Mi esposa estaba caminando detrás de mí porque me iba a ayudar a mover los muebles", dijo Lozano a Local 10.

Al salir al balcón, quedó en shock: "No está ahí. ¡El apartamento de mis padres no está allí, ya no está!", le gritó a su esposa segundos antes de correr hacia la calle.

Sergio Lozano y su hermano pasaron horas en el centro de reunificación familiar y estuvieron marcándoles a sus padres sin éxito.

Ambos dieron muestras de ADN para ayudar a localizar a Antonio y Gladys o identificar sus cuerpos en caso de encontrarlos sin vida.

Sergio contó emocionado a Local 10 que sus padres siempre decían que ninguno quería fallecer primero, porque no querían estar el uno sin el otro.

Su único consuelo, apuntó, es que si no sobrevivieron al derrumbe, al menos se "fueron juntos y se fueron rápido", como deseaban.

Entre los 159 desaparecidos tras el colapso parcial del Champlain Towers también está la cubana Magaly Delgado, de 80 años, que llegó a Estados Unidos en la década del 60 y vivía sola en el apartamento 911.

La tarde de este viernes comenzó a circular en redes sociales una imagen de un mapa de Cuba entre los escombros del Champlain Towers, que probablemente pertenecía a un apartamento de cubanos.