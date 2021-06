La Corte Suprema mexicana abre la puerta al consumo lúdico de marihuana

Cogollo de marihuana y escultura del dios azteca Quetzalcóatl Foto © Wikipedia

La Suprema Corte de Justicia de México tumbó este lunes la prohibición que pesaba sobre el consumo lúdico de marihuana en el país después de que el Congreso no consiguiera sacar adelante una ley para regular el cannabis recreativo.

Declarada como inconstitucional por ocho de los once magistrados de la Suprema Corte en lo general y por nueve en las especificaciones, la sentencia anula los cinco artículos de la Ley General de Salud que impedían el consumo lúdico de esta planta, según holanews.com.

Vencido el 30 de abril el tercer plazo dado por la Corte a los legisladores para que regularan el consumo lúdico de marihuana en el país, ha sido el poder judicial el que ha tomado una decisión ante la falta de acuerdo para legalizarlo por parte de los congresistas mexicanos.

Emplazados a regular el consumo recreativo, los legisladores mexicanos llevaban desde 2019 buscando un acuerdo que pusiera fin a las prohibiciones de consumo de esta droga. Una primera versión del texto fue aprobada por el Senado en noviembre del año pasado, pero el 10 de marzo fue modificada por la Cámara de Diputados y regresada de nuevo al Senado, que dejó pasar el plazo definitivo del 30 de abril sin ratificarla.

El levantamiento de la prohibición establecido por el alto tribunal, permitirá a los mexicanos solicitar permisos a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios –un organismo de la Secretaría de Salud- para consumir y portar marihuana.

No obstante, aclaró la magistrada Norma Lucía Piña, ponente del proyecto, "no se autoriza en ningún caso importar, comerciar o suministrar" marihuana, con lo que no se creará por ahora un mercado de cannabis recreativo en México.

De igual forma, el consumo autorizado no podrá afectar a terceros ni llevarse a cabo en espacios públicos ni tampoco frente a menores de edad, subrayó la magistrada. Las directrices estarán vigentes desde el momento en que se publique la declaración de inconstitucionalidad en el Diario Oficial de la Federación y mientras el Congreso no legisle al respecto.

Con esta declaración “se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud autorice las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y THC (Tetrahidrocannabinol) con fines recreativos respetando el libre desarrollo de la personalidad”, consideró la ponente del proyecto.

La propuesta que se estancó en el Congreso buscaba convertir México en el tercer país de América en legalizar a nivel nacional la marihuana recreativa, tras Uruguay y Canadá. Por el tamaño de su población, el país podría convertirse en un mercado gigantesco, pero de momento eso no está contemplado.

Con un sistema de licencias para cultivar hasta ocho plantas en casa, fundar asociaciones de fumadores, así como producir y vender marihuana y cáñamo industrial, la regulación del Tribunal permite portar hasta un máximo de 28 gramos de cannabis de manera legal.

Sin embargo, asociaciones de consumidores criticaron que el texto seguía criminalizando el consumo al establecer multas a quienes portaran entre 28 y 200 gramos y penas de cárcel a quienes superaran los 200 gramos.

Descriminalizada en 2009, hasta ahora se consideraba legal la posesión personal de hasta 5 gramos para el consumo individual. Según Wikipedia, el clima, la orografía, y la cercanía del gran mercado consumidor estadounidense han favorecido que el país haya sido y siga siendo el mayor productor y exportador de cannabis de América, superado a nivel mundial solo por Marruecos.

En 2017, la marihuana era la droga ilegal más consumida en México. Más de siete millones de mexicanos, un 8,6% de los adultos entre los 18 y los 65 años de edad, aseguraban haberla probado al menos una vez. Según El País, este porcentaje se duplicó entre 2011 y 2015, lo que hizo de la marihuana la droga que más creció en el país.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) para el periodo 2016 y 2017 destacó el predominio de la marihuana, muy por encima de la cocaína (probada al menos una vez por un 3,3% de la población adulta), los inhalables (un 1,1%), los alucinógenos (un 0,7%) y otros tipos de anfetaminas (un 0,9%).

Aunque la sesión de este lunes de La Suprema Corte de Justicia de México fue telemática, integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano se plantaron frente a la sede para pedir el fin de la prohibición tras un año y medio acampados ante el Senado.