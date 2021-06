Cubanos crean app para lavado de carros donde y cuando quieras, en el sur de la Florida

Sponges App es una aplicación que en 30 segundos te permite solicitar un servicio completo de lavado de carros cuando y donde desees. La primera vez es que la disfrutas es completamente gratis. Fue creada por dos jóvenes cubanos radicados en Estados Unidos.

Damián y Rey Cruz conversaron con CiberCuba sobre cómo usar la app que han diseñado, en qué ciudades funciona el servicio y los motivos que los condujo a ponerla en marcha.

¿Qué es Sponges App?

Damián: Es una aplicación que instalas en tu teléfono móvil para solicitar servicios de lavado de carros en el sur de la Florida. El modelo de negocio es similar al de Uber, pero en este caso en vez de solicitar un taxi, se pide un servicio de lavado de automóviles.

Damián Cruz, fundador de Sponge App

Rey: Nuestro lavado de carros es completo, es decir, dentro y fuera del vehículo.Tenemos como oferta que el primer servicio es totalmente gratis.

¿Qué debo hacer si quiero que limpien mi carro aquí y ahora?

El usuario puede descargar la aplicación Sponges App en su teléfono. Está disponible en App Store y Play Store.

Después de instalada, se crea una cuenta e indica la dirección exacta donde le gustaría que le laven su carro. Por ejemplo, puede ser su casa, su trabajo o cualquier otro lugar que desee.

El siguiente paso es seleccionar la cantidad de carros y el (o los) modelo al que se le realizará el servicio. El cliente elige la forma de pago y confirma la orden.

Es un proceso muy sencillo y rápido, que se completa en menos de 30 segundos. Ha sido ideado específicamente así para conveniencia de nuestros clientes.

¿Cuándo comenzaron a ofrecer servicios de lavado de carros?

Damián: Sponges App empezó a ofrecer servicios en enero del 2021. El 22 de enero, para ser más exactos.

Crear la plataforma nos tomó 10 meses de trabajo. Empecé a trabajar en ella en febrero y estaba funcionando en diciembre del 2020. La empresa y la identidad legal, la registramos en el estado de Florida en agosto del 2020.

Hasta ahora, mi hermano y yo somos los únicos dueños del proyecto. Funciona bien porque está diseñado pensando en la tranquilidad, confort y seguridad del cliente. Usando la app no tienen nada que perder y sí mucho tiempo por ganar.

¿Puedo estar descansando en mi sofá mientras tu equipo limpia mi carro en el garaje?

Damián: Sí, correcto. Una de las cosas que ganan los clientes con Sponges App es todo el tiempo que se ahorran. No tienen que llevar su carro a ningún lugar para que se realice el servicio. Tampoco tienen que estar llamando a nadie por teléfono, ni adaptar horarios para ponerse de acuerdo.

La aplicación te permite solicitar el servicio en 30 segundos y tu carro será lavado en el horario y lugar que indiques.

El primer servicio gratis garantiza que no tienes nada que perder con probar. Si te gusta, nos pides más en el futuro y si no, no pasa nada.

La experiencia es muy sencilla. El lavador de carros llega al lugar seleccionado por el cliente y este le da acceso al vehículo. Cuando se termine el servicio, el cliente verifica el trabajo realizado, nos hace saber si quedo como le gusta y la orden se completa.

Sponges App, servicio completo de limpieza de carros

¿En qué ciudades funciona Sponges App?

Rey: Estamos disponibles en el sur de Florida. Al norte del condado de Miami-Dade y al sur del condado de Broward. Se puede solicitar nuestros servicios en muchas ciudades incluyendo Miami Lakes, Pembroke Pines, Hialeah, Davie y Doral.

¿De dónde salen personas tan ingeniosas? ¿Qué formación tienen?

Damián: Somos de Cuba, nacimos en La Habana. Vine a vivir a Estados Unidos a los 14 años. Mi hermano y yo llegamos a Florida por reunificación familiar. Actualmente soy estudiante en la Universidad Internacional de la Florida (FIU). El bachillerato que estoy haciendo es en Ciencia de la Computación. Me graduaré como ingeniero de Software.

Rey: Estudié Ciencias de la Computación en La Habana. Al llegar a Estados Unidos trabajé durante 2 años para Microsoft Corp como ingeniero de software y después me cambié a Lyft donde estuve 2 años en las mismas funciones.

Damian: Nuestras funciones en la empresa son similares, mantenimiento de la aplicación, contratación, crear nuevas funcionalidades, diseño, promoción y todo lo necesario para asegurar la marcha correcta de la plataforma.

¿Qué planes hay en el futuro?

Rey: Nuevas funcionalidades para Sponges App. Actualmente estamos trabajando en aceptar pago a la plataforma en las criptomonedas más usadas como Bitcoin, Ethereum.

También queremos agregar un sistema de recompensas para que los clientes recomienden nuestro servicio de lavado de carros a nuevos usuarios. El objetivo es crear incentivos financieros tales como gift cards, cashback para los clientes que están desde el inicio con nosotros y con ello nos ayuden a acelerar el crecimiento de la plataforma.

Queremos mejorar la experiencia de los usuarios a la hora de limpiar sus automóviles. La industria actual lo complica con las esperas, coordinaciones de citas y el servicio al cliente. Sponges App permite simplificar muchos de estos problemas. ¡Ahorras más tiempo y tienes una experiencia más placentera! ¡Ese es el futuro!