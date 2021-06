Cartas a CiberCuba: Compras en dólares para Cuba y el pienso animal que nunca llega

Pienso animal Foto © Radio Habana Cuba

Mi denuncia va contra compraspacuba, bazar-regalo o bazar-virtual.ca, puede ser cualquiera de estos, porque al final es lo mismo. Usan diferentes nombres de dominio para evadir las leyes de Estados Unidos.

Desgraciadamente no tenemos ningún otro camino que comprar en estas estafadoras tiendas que ha creado el gobierno cubano para solucionar la miseria y necesidad en la que viven nuestras familias desde hace años en Cuba.

Llevo algún tiempo haciendo compras de todo tipo para mis familiares en Cuba, pero siempre es un descaro. Por lo general ellos ofrecen productos que no están disponibles en los almacenes. Es decir, agarran nuestros dólares, sin la seguridad de que tienen el producto disponible.

En este caso les hablaré del dichoso pienso animal, aunque he tenido problemas con más del 35% de los otros productos que he comprado por estas vías. De hecho, ya me bloquearon una cuenta por estarme quejando por su falsedad y mal manejo. Sí, así te hacen. Te bloquean si les molestas, porque ellos tienen la razón al ciento por ciento.



El día 23 de mayo hice un par de pedidos de pienso animal. Según su información estaría disponible para recoger en 10 días hábiles. Mire a cómo estamos hoy.

Hoy, 30 de junio, llamaron a mi familiar para que fuera a recoger la compra recogiera, pero en estos momentos están dando tremendo bateo porque después le dijeron por teléfono que no hay materia prima y el pienso no podía ser entregado.

Mi familiar ha hecho dos visitas personales a la fábrica, en las que siempre le decían “te vamos a resolver”, "llámame mañana o el sábado". O sea, “resolver” al estilo cubano para no cumplir con el pedido. Pero es mentira. Lo hacen para calmar los ánimos.

Se llama al número de atención al cliente y tampoco tienen solución. Probablemente nuestro dinero ya se lo comió un cubano en un muslo de pollo importado, pero nuestro pienso –pagado a abusivos precios-todavía a esta altura sigue en el peloteo y en el descaro.

Pido que esto sea divulgado por todos los medios posibles. Nosotros no podemos seguir siendo estafados y manipulados de esta forma. Estoy seguro que todos los que hicieron estos pedidos de pienso están pasando por lo mismo, y no nos atrevemos a denunciar por lo que ya sabemos.

Pero esto me tiene harto. Tanto descaro a la cara es una falta de respeto ya a nivel internacional con los nacionales cubanos.

Saludos cordiales.

