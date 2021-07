Margarita, Rosa y Francis: Tres amigas entre los más de 18 cubanos desaparecidos tras el derrumbe en Miami Beach

En la esquina izquierda Margarita (blusa blanca), Francis (blusa negra) y en el medio Rosa (blusa rosada) Foto © Foto difundida por los familiares en redes y medios locales

Margarita Vázquez-Bello, Francis Fernández Plasencia y Rosa Sáez son tres amigas cubanas que están entre las 145 personas aún desaparecidas tras el derrumbe parcial del edificio Champlain Towers en la ciudad de Surfside.

Las tres se encontraban esa fatídica madrugada en el apartamento 411 de la torre sur, propiedad de Margarita, porque habían ido junto a otras amigas a una exposición de Van Gogh en el Olympia Theater y luego a una cena. Francis y Rosa decidieron quedarse en casa de Margarita para evitar manejar durante la noche de regreso a sus casas.

Margarita o Maggie –como la conocían– vive en Pinecrest, pero suele quedarse en el apartamento de Surfside durante el verano, según contaron a medios locales sus familiares, que aseguran que están "aferrándose desesperadamente a la esperanza de encontrarla".

Maggie es viuda del renombrado abogado cubano Clemente Vázquez-Bello, quien falleció a causa de cáncer en 2013, y tía del director atlético de la Universidad de Nuevo México, Eddie Núñez.

Francis Fernández Plasencia, de 67 años y cuyo nombre de nacimiento es Francis Rosa Fernández Menéndez, fue reportada como desaparecida poco después del colapso por su familia, que pidió que "por favor nos ayuden compartiendo su foto; esto nos dará un pequeño rayo de esperanza".

Rosa Sáez Maza, de 70 años, nació en Cuba y es el centro de la gran familia que conforma con sus hijos Carlos y Pedro, y sus seis nietos.

Se graduó de la Florida International University, durante luego trabajó por muchos años.

La familia está completamente devastada, no solo por la tragedia en sí que ha cambiado la vida de todos, sino porque Rosa siempre ha sido una luchadora por la vida. Sobrevivió tres veces al cáncer con demoledoras rondas de quimioterapia y radiación, y también al devastador huracán Andrew, que destrozó su hogar en Gables by the Sea, contó su hermano Ignacio Maza al Miami Herald.

Rosa fue ministra eucarística en la Iglesia de la Epifanía en Miami, y recorrió el Camino de Santiago en España. Disfrutaba de su grupo de lectura y sus clases de cerámica.

Maggie, Francis y Rosa completan la lista de al menos 18 cubanos que están reportados por sus familiares y amigos como desaparecidos desde la madrugada del 24 de junio, y que se encontraban en el Champlain Towers en el momento del colapso.

La cifra oficial de fallecidos en el derrumbe es de 18, entre ellos los cubanos Manuel LaFont, de 54 años; Hilda Noriega, de 92, y el matrimonio de Antonio y Gladys Lozano, de 83 y 79 años, respectivamente; y 145 personas continúan desaparecidas.