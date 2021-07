Adamari Lopez y Toni Costa, de vacaciones juntos en Italia

Adamari López y Toni Costa Foto © Instagram / Adamari López

¡Confirmado! Adamari López y Toni Costa se encuentran disfrutando de unas idílicas vacaciones en Italia después de que la conductora puertorriqueña viajase a España unos días atrás para reencontrase con su princesa Alaïa y el padre de su hija.

La conductora y el bailarín anunciaron su separación a finales de mayo después de diez años juntos. Entonces, ninguno de los dos cerró la puerta a una posible reconciliación e incluso el coreógrafo se mostró esperanzado de volver con Adamari en una entrevista que concedió a la revista People En Español en la que también habló que se iban a ir de vacaciones todos juntos este verano.

Ahora sabemos que los papás de Alaïa viajaron desde España a Italia para pasar allí unos días de desconexión y relax después de que Toni Costa compartiese una historia en Instagram en la que se veía a la actriz puertorriqueña disfrutando de un viaje en barco hacia la Gruta Azul, ubicada en la costa de Capri, Italia.

Toni quiso capturar unas formaciones rocosas para compartirlas con todos sus seguidores de Instagram y en un momento del clip podemos ver a Adamari López sentada frente a él en la embarcación.

Durante estos días, tanto Adamari López como Toni Costa han sido muy precavidos para no dejarse ver juntos en estas vacaciones. Tanto es así que la conductora no ha publicado nada de su viaje en redes sociales. Sin embargo, por un descuido (o no) del bailarín hemos podido confirmar que efectivamente Adamari está con él, su hija y otros familiares conociendo este paradisíaco lugar.

A pesar de que los papás de Alaïa están pasando estos días juntos, estas imágenes no significan que estén dándose una nueva oportunidad en su relación, aunque sí que han levantado sospechas sobre un posible acercamiento entre ellos...

A principios de junio, padre e hija viajaron desde Miami (Florida) al país natal del bailarín. Semanas más tarde se unió a ellos Adamari López, que ahora está disfrutando de unas merecidas vacaciones familiares en Italia, como se pudo ver en las stories de Toni Costa, quien ha estado retransmitiendo su viaje a través de las redes sociales.

