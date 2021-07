Jill Biden logra la portada de Vogue que nunca tuvo Melania Trump como primera dama

Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos Foto © Instagram / Flotus

Es casi una tradición que las primeras damas de Estados Unidos aparezcan en una portada de la revista Vogue, una costumbre que se ha vuelto a recuperar con Jill Biden, que protagonizará la tapa de la publicación del mes de agosto.

En la portada, que reveló Vogue en sus redes sociales, podemos ver a la esposa del presidente Joe Biden en un balcón de la Casa Blanca con un vestido floral. "Dr. Jill Biden, una primera dama para todos", reza el titular de la portada, donde la primera dama aparece sonriendo.

Ante la revelación de esta imagen son muchos los que se han acordado que Melania Trump nunca posó para Vogue como primera dama durante los años que su marido Donald Trump fue presidente. Recordamos que Anna Wintour, editora de la revista, expresó en 2017 su deseo de que apareciese en la tapa de su revista, algo que finalmente nunca llegó a suceder y un hecho que causó polémica.

Ahora, la controversia sobre la no aparición de Melania Trump en la tapa de la revista durante su tiempo en la Casa Blanca está más viva que nunca después de que viese la luz la portada de Jill Biden, ya que son muchos los internautas que están criticado a la revista por haber ignorado a Melania los últimos años.

"Si hablamos de moda, la actual primera dama no tiene. No tiene la belleza ni el sentido de la moda de Melania. Sin embargo, no recuerdo una portada con Melania cuando fue primera dama", "Otra bofetada de odio hacia la hermosa Melania. Nunca aceptaría esta revista aunque fuese gratis", "¿Por qué no apareció Melania en la portada? Vogue es para todos, no solo para demócratas" o "Vogue nunca puso a Melania en la portada desde que se convirtió en primera dama cuando ella levó la moda a otro nivel como primera dama. ¡Es inaceptable!", son algunas de las reacciones negativas que se leen junto a la portada de Jill Biden en el perfil de Instagram de Vogue.

En otras de las imágenes que le tomaron a la primera dama en la sesión que protagonizó para la revista aparece con un lápiz en la boca y con la mirada fija en la pantalla de su ordenador.

La actual primera dama no es la única persona de la administración Biden que ha ocupado la portada de la prestigiosa revista. En febrero, la vicepresidenta Kamala Harris protagonizó la tapa de la publicación vestida con un look informal y sus famosas Converse.

A pesar de no haber protagonizado la portada de Vogue en los últimos años, Melania Trump ocupó la tapa de la revista en febrero de 2005, poco después de casarse con Donald Trump. Para la sesión de fotos, posó con un vestido de novia.

