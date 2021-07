Doctor Alexander Jesús: El pueblo pide a gritos ayuda humanitaria internacional

El doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre abogó por una intervención sanitaria internacional en Cuba ante la crisis que atraviesa el sistema de salud nacional, agravada por la pandemia de coronavirus.

"Es realmente necesaria, el pueblo que aún no tiene voz lo está pidiendo a gritos", dijo en entrevista con Las mañanas de CiberCuba.

El médico, a quien las autoridades expulsaron de su trabajo por denunciar las deficiencias del sistema de salud en el país, afirmó que hace mucho tiempo Cuba dejó de ser una potencia médica.

"Un poco por arrogancia, este mal llamado gobierno no asume una responsabilidad ante su pueblo de decir: 'lo hicimos mal'; de decir: 'vamos a cambiar esto'. No, prefieren decir: 'somos continuidad', y tragarse su arrogancia. Y que el pueblo sufra por no decir que no hay medicamentos, por no decir que están falleciendo los niños...", denunció.

El médico granmense se refirió a los cinco candidatos vacunales contra el coronavirus a los que el régimen ha destinado incontables recursos, y criticó que hayan enviado 12 millones a Venezuela, mientras en Cuba solo se han vacunado un millón de personas.

"Los que tenemos voces le estamos pidiendo al mundo, a la OMS, a la OPS, que gire su vista hacia Cuba, que esto será un genocidio", aseguró.

Alexander Jesús afirmó que en cualquier otro país, si un profesional de cualquier sector denuncia problemas o emite una crítica constructiva, es escuchado.

"Aquí no, aquí optan por expulsar al médico, sin saber de qué va a vivir la familia, y por seguir haciendo lo mismo", cuestionó, en alusión a su propio despido del policlínico 13 de marzo de Bayamo en abril pasado, por denunciar en las redes sociales las irregularidades en el sistema sanitario.

El doctor se suma así al reclamo de su colega holguinero Alexander Pupo Casas, quien pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja una intervención sanitaria urgente en Cuba.

En una transmisión de Facebook, el joven galeno mostró su preocupación por la grave situación epidemiológica del país, dada por el incremento en el número de casos de coronavirus y de fallecidos por la enfermedad.

"Cuando la mayoría de los países atraviesan un período de remisión, en que la curva de contagios por coronavirus disminuye gradualmente y continúa su tendencia en descenso, las cifras de Cuba son alarmantes", aseguró.

Pupo Casas describió la falta de medicamentos e insumos en los hospitales, que obliga a los especialistas a trabajar con lo que haya disponible, en detrimento de la atención a los pacientes.

"Todas estas cosas dan al traste con la actual situación sanitaria de Cuba, la cual es alarmante. Es hora de lanzar un grito de auxilio a la Cruz Roja internacional y la OMS", demandó.