Embajador ruso en La Habana sobre falso PCR positivo de turistas: “No se puede repetir”

Embajador ruso en La Habana, Andrei Guskov. Foto © YouTube / RT

El embajador ruso en La Habana, Andrei Guskov, indicó que el aislamiento involuntario de más de 150 turistas procedentes de su país, en hoteles de Varadero, tras el falso positivo que arrojó un PCR realizado en Cuba, es una situación que no puede volver a ocurrir.

En declaraciones a Rusia Today en Español, el diplomático comentó que un error similar puede desatar un caos en el flujo de pasajeros procedentes de Rusia con destino al balneario cubano.

“Tuvo lugar una videoconferencia entre la presidenta de la Agencia Federal de Turismo de Rusia y su homólogo cubano, donde detalladamente analizaron la situación y se acordaron medidas urgentes. Cada semana tenemos 12 vuelos con numeroso flujo de pasajeros, y no se puede repetir”, señaló Guskov.

Varios turistas rusos se pronunciaron al respecto y mencionaron no solo que habían sido inmunizados previamente contra el coronavirus antes de arribar a la isla, sino que respetaron todos los protocolos sanitarios impuestos tanto por la aerolínea como por las autoridades de la isla.

“Todos nos hemos vacunado con Sputnik. Tenemos los anticuerpos necesarios. Nos hemos hecho el test PCR en Rusia, que se realiza 72 horas antes de abordar el vuelo”, indicó Serguei Joroshilov, turista procedente de Rusia.

“Mi hija y yo hemos tenido coronavirus, tenemos anticuerpos. Además, yo me he vacunado. Soy responsable con mi salud. Entendí que conmigo todo debía salir bien. No debía aparecer ningún tipo de problemas. Nos hicimos el test en el aeropuerto ruso antes de salir y el resultado dio negativo”, afirmó Ekaterina Tiuleneva.

Por su parte, el embajador señaló que tanto Moscú como La Habana se encuentran trabajando para minimizar esta clase de errores. El diplomático afirmó que “La Habana tomará todas las medidas”.

“Nosotros (ambos países) estamos trabajando en el sentido de que, después de este resultado, no se detenga la verificación de los resultados. Es muy importante disminuir el margen de error en las pruebas”, aseguró Guskov.

Diariamente hay en Cuba alrededor de 6 mil turistas rusos, según datos ofrecidos por Rusia Today. La cifra coloca a la nación rusa en la cabeza de los países emisores de turistas a Cuba, un mercado que el país caribeño busca potenciar en vistas a paliar la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

Las autoridades cubanas liberaron este martes a la mayoría de los turistas rusos que fueron aislados en hoteles de la isla por coronavirus, luego de que sus pruebas rápidas de Covid-19 dieran negativas.

La cónsul general de Rusia en La Habana, Nana Mgeladze, informó a la agencia TASS que el lunes se llevaron a cabo 230 pruebas rápidas a todos los turistas que llegaron a Cuba entre el 30 de junio y el 4 de julio y en un principio dieron positivo por coronavirus.

Mgeladze dijo que, quienes confirmaron estar libres del virus, pudieron continuar con sus vacaciones sin confinamiento alguno. En cambio, dos rusas que sí dieron positivo en la prueba rápida permanecen aisladas en sus hoteles y 16 turistas más se encuentran en la instalación turística que funge como centro de aislamiento en Varadero.