Esposado de pies y manos grita que Díaz-Canel está amordazando al pueblo

Un video de un cubano preso que le grita al gobernante Díaz-Canel mientras está esposado en el suelo de su celda, ha sido filtrado y divulgado en Internet.

La grabación muestra al hombre en calzoncillos, acostado en el piso y esposado de pies y manos, diciéndole a Díaz-Canel que está amordazando al pueblo.

"¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Vamos, Díaz-Canel, afloja esta talla, estás amordazando al pueblo!", gritó.

Las imágenes le fueron enviadas al activista por la democracia Félix Llerena, residente en Estados Unidos, quien las compartió en su muro de Facebook.

"Este es el humanismo que tanto proclama la 'Revolución cubana'. Este es el trato que le dan a un cubano que después de ser dejado esposado, en ropa interior y golpeado salvajemente, grita ¡Patria y Vida!", denunció.

Hasta el momento no se ha precisado dónde fue filmado el material.

El post ha recibido comentarios de repulsa e indignación por el abuso que cometen los órganos represivos contra el detenido.

"Qué espera la Corte Internacional Penal para intervenir en este país de Cuba. Basta ya de tantos asesinatos cometidos", afirmó un cubano residente en Miami Beach.

"Yo no sé cómo en verdad los de arriba miran eso y no hacen nada. Dios mío, qué crueldad, tener a un ser humano así, permitir eso es no tener madre", cuestionó un habanero.

"Qué más tiene que ver el mundo para negarle ruido a esa dictadura. Que se metan los cascos azules, intervención para esa porquería de país", demandó otro desde Puerto Rico.

Una mujer acusó a Díaz-Canel de las muertes por la pandemia que están ocurriendo todos los días.

"Mueren niños y sus padres no pueden ni darle cristiana sepultura. ¿Hasta cuándo vas a permitir que los Castro sigan robándole al pueblo? Tu tienes que pagar por tantas injusticias. El pueblo no te respeta, ¡no te quieren por cobarde!", aseguró.

"Verdaderamente nunca pensé que al cabo de tantos años iba a pasar por esto mi país, y este sufrimiento no termina. Qué abuso, y no son bulos, es realidad", lamentó una cubana en España.

"Pobre hombre, amarrado en el piso", dijo otra desde Jerusalén.