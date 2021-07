Santiagueros se rebelan contra los abusos de la policía cubana: ¡No somos perros!

Vecinos de Santiago de Cuba protestan ante la policía Foto © YouTube / Por una Cuba LIBRE

Un episodio de maltrato policial y el hastío por la crítica situación que se está viviendo llevó a los vecinos de una barriada de Santiago de Cuba a protestar enérgicamente contra un grupo de policías que pretendía identificarlos para sancionarlos por estar fuera de sus viviendas.

“Esto es demasiado. Esto no se aguanta ya. Desde las dos de la tarde sin luz ¿Qué somos nosotros, perros? Hablando en buena forma, ¿somos perros? No, no somos perros; oficial”, protestó un vecino teléfono en mano mientras realizaba una directa para documentar el momento en que varios vecinos enfrentaron este viernes a los agentes de la policía.

Visiblemente alterado, el vecino recorre la calle frente a su vivienda grabando a la policía por lo que consideró una actuación excesiva e irrespetuosa de los agentes, quienes llegaron en medio de un apagón a identificar y multar a todos los vecinos -jóvenes en su mayoría- que se encontraban fuera de sus casas, intentando pasar el apagón de la mejor manera posible.

“Mira el espectáculo”, dijo el vecino irritado por las imágenes que mostró, en las que se veía a un grupo de represores pidiendo documentos a gente en la calle. “¡A mí, no me van a llevar ni pinga!”, sostuvo el vecino ante los policías.

“Apágame eso”, le dijo un oficial refiriéndose al celular con el que la persona transmitía su directa. “¡No; este es mi teléfono!... ¡Esto es mío y nadie me puede mandar a apagar nada! Yo estoy en todo mi derecho. ¡Nadie me puede mandar a apagar nada!”, contestó el aludido, quien se mantuvo grabando y protestando sin hacer caso a los agentes.

Rodeado por los policías, el cubano se revolvió y consiguió que no le quitaran el teléfono móvil, con el que siguió documentando la protesta de su vecindario. “¡No me toquen más!”, advirtió a los policías que intentaron detenerle sin conseguirlo.

Mientras algunos le pidieron que se calmara, el vecino indignado siguió alzando su voz para protestar. “¡Ya está bueno ya! ¡Yo hoy no he comido!”, dijo. Por detrás se escuchaba la voz de una mujer que también gritaba protestando ante los policías: “¡Aquí hay muchachos sin comer, cojones!”, se le escucha decir.

Al parecer, ese barrio santiaguero se encontraba en apagón desde las dos de la tarde, según se quejaron varios durante la directa del vecino. “¡Desde las dos de la tarde [en apagón] y en Matanzas se están muriendo! Han llamado desde las dos y todo es mentira y cuento. ¡Resuélvanlo!”, protestaron los vecinos desesperados por un corte de suministro eléctrico demasiado largo, que afecta al almacenamiento de los alimentos y, en muchos casos, a la cocción de los mismos, que se realiza en muchas ocasiones en cocinas o utensilios eléctricos.

“Vinieron y carné y carné. No preguntaron”, se quejó el santiaguero rebelde ante lo que consideró un abuso de autoridad, malos modales y maltrato de los agentes de la policía cubana. “Compartan para que vean el abuso y la represión que hay aquí”, pidió durante la realización de su directa.

“Eso no puede salir”, le dijo un vecino al que grababa con su móvil en la mano. “Lo siento Felito; eso está ya en el mundo entero”, le informó el usuario de redes sociales que no dudó en utilizarlas para denunciar lo que consideró un abuso por parte de las autoridades y expresar su indignación por el hambre, la escasez, la situación epidemiológica y los males que soportan los cubanos, por culpa de la gestión de un gobierno al que los cubanos critican cada vez más abiertamente y con menos temor a afrontar las consecuencias.