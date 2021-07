Dra. Ana María Polo: Cuba necesita ayuda ya

La presentadora Ana María Polo en uno de los programas de 'Caso Cerrado' Foto © Instagram / Ana María Polo

La presentadora cubana Ana María Polo afirmó este domingo que Cuba necesita ayuda humanitaria de manera urgente para afrontar la crítica situación epidemiológica provocada por el aumento de los contagios de coronavirus en el país.

“¡CUBA necesita ayuda ya! La intervención humanitaria es urgente. #SOSCUBA #HeDicho #CasoCerrado #AnaMariaPolo”, tuiteó la presentadora del popular programa de la televisión de Miami, Caso Cerrado.

La presentadora y jueza de uno de los programas de televisión más seguidos por los telespectadores latinos se sumó al llamado de varias personalidades y figuras del espectáculo que reclamaron la apertura de canales no gubernamentales para hacer llegar la ayuda de exiliados cubanos a sus compatriotas en la isla.

Polo, una de las figuras más reconocidas de la industria del entretenimiento hispano en Estados Unidos, ha estado muy comprometida con los temas de atención médica en estos tiempos de pandemia.

En junio del pasado año, la presentadora denunció la desatención a enfermos de cáncer durante los picos de contagio de COVID-19 en Estados Unidos.

"Algo que me ha llamado la atención durante esta cuarentena de la pandemia es cómo ignoramos la vida diaria cuando se nos presenta una crisis. Sé que esto es muy importante porque se trata de una enfermedad muy contagiosa, pero que el cáncer no se ha detenido por esto", indicó Polo en entrevista a EFE.

La abogada de origen cubano y conductora de Caso Cerrado declaró que quería “hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”. Recientemente, la ciudad de Hialeah, en Miami, nombró una de sus calles en honor. Desde finales de junio, la calle 72 en el oeste de Hialeah pasó a llamarse calle Dra. Ana María Polo Way, en honor a su popular show televisivo.

El reconocimiento llegó luego de varias décadas de una exitosa carrera en el mundo del entretenimiento hispano, y por sus años como abogada defensora de familias latinas en temas como violencia doméstica y derechos civiles, antes de abrirse camino en la televisión.

Ana María Polo fue también reconocida por su trabajo humanitario en la comunidad y su creación de conciencia y apoyo en la lucha contra el cáncer. Su reciente implicación en la exigencia de abrir un corredor humanitario para Cuba es coherente con el activismo de la presentadora a lo largo de los años.

“Si está tan desesperada por ayudar a Cuba, pida que levanten el bloqueo y no que intervengan la isla. Cuba necesita paz y no guerra, que la respeten y no que la desacrediten. Por el gobierno donde usted vive, es que Cuba se desangra poco a poco”, le comentó un usuario a su publicación en Twitter.

“Gracias Ana, tus raíces y tu país te necesitan más que nunca, significa mucho que levantes tu voz también por todos los que están allá. #SOSCuba”, le agradeció una internauta conmovida por la solidaridad de la estrella televisiva latina.

Entre los comentaristas al post hubo debate en relación con la cuestión de si Cuba necesita una intervención humanitaria o simplemente ayuda humanitaria. En ese sentido, una usuaria indicó: “Intervención, ayuda, un milagro lo que sea. No es sólo el COVID, también la gente muere de hambre, #SOSCuba #CubaDuele #AyudaHumanitariaCuba #CorredorHumanitario #SosMatanzas #SOSGuantanamo”.

"¡He dicho Caso Cerrado! Y que Dios nos ampare, que mira que nos hace falta", sentenció el opositor Felix Llerena en los comentarios, parodiando la conocida expresión de la popular presentadora cubana que ha querido demostrar su preocupación y solidaridad por los momentos críticos que se viven en Cuba.

En entrevista concedida a la BBC hace dos años, la Dra. Ana María Polo admitió que ha llorado "los 60 años de calvario que viven" los ciudadanos en Cuba.

Nacida en La Habana el 11 de abril de 1959, Polo llegó a los Estados Unidos luego del triunfo de la Revolución, con apenas dos años, y ha declarado que no pierde la esperanza de regresar algún día a la Isla: "Quisiera volverla a pisar de nuevo, la dejé de pisar cuando tenía dos años de edad".