Así fue el arresto del reguetonero Yomil Hidalgo

El reguetonero cubano, Yomil Hidalgo, recibió el apoyo de un grupo de cubanos que fueron testigos de su arresto en las protestas del pasado domingo, y se negó a montarse en una patrulla, según confirma un vídeo publicado por el artista en sus redes sociales este lunes.

“Grábalos, grábalos a todos, para que se vea el alto nivel de represión que vive la gente aquí”, le comentó Yomil a su acompañante, segundos antes de encararse con la policía mientras se encontraba en el interior de su vehículo.

“Dime, ¿qué pasó, cómo está? ¿Para dónde? Dígame para dónde hay que ir, que yo lo sigo. No le voy a dar los documentos, dígame para dónde hay que ir que yo lo sigo”, dijo Yomil en actitud retadora a los agentes de la policía que lo mandaron a bajarse del carro.

La tensión aumentó cuando los agentes lo mandaron reiteradamente bajarse y el reguetonero se negó alegando que no podía dejar el carro ahí y que no había distanciamiento social en la patrulla.

“Yo no me voy a montar en ese carro con ninguno de ustedes, que ahí no hay distanciamiento social de ningún tipo”, dijo el reguetonero, que vio cómo vecinos de la zona comenzaron a reunirse en torno al carro.

Otro momento de tensión fue un cruce de miradas con uno de los agentes, que motivó un diálogo cortante entre el reguetonero y un policía.

Cuando la policía asumió que Yomil no se iba a bajar del vehículo lo mandó a seguirlos a la estación de la Policía de Zanja, pero fue ahí cuando muchos vecinos de la zona intentaron impedir que el reguetonero avanzara y le dijeron que no fuera.

“No importa, caballero, no importa. Yo sabía”, respondió el reguetonero y les sugirió que si querían apoyarlo fueran para Zanja. Tras un arresto que duró unas horas, Yomil agradeció a través de sus redes al pueblo por su preocupación y confirmó que fue detenido en la citada estación policial.

“Ya me soltaron, gracias a todos los que estuvieron afuera de Zanja esperando, una vez más mi compromiso es con el pueblo porque en todo momento estuvieron conmigo”, escribió Yomil.

Desde que iniciaron las protestas en horas tempranas de la mañana por el municipio artemiseño de San Antonio de los Baños, el artista había venido dando seguimiento a las protestas y en sus publicaciones daba su apoyo “incondicional” a los manifestantes.

El popular cantante se acabó sumando a las protestas en La Habana junto a Iraisel, viuda de su colega El Dany, y tomó rumbo al Capitolio de La Habana, donde se produjeron una de las mayores concentraciones de todo el país.

Al intentar acercarse se topó con un grupo de defensores del gobierno que comenzaron a atacarlo e intentaron sacarlo de ahí, pero otro grupo de sus seguidores lo evitó.

"Eso es lo que no puede suceder aquí", dijo Yomil sobre el enfrentamiento entre los propios cubanos, impulsado por el gobernante Miguel Díaz-Canel en un discurso transmitido esta tarde en televisión nacional.

"Llevamos mucho tiempo sufriendo, esto es un momento histórico para toda nuestra comunidad, tenemos que ser inteligente. Si ellos nos responden con violencia nosotros les respondemos pacíficamente, y que el gobierno vea que hay un pueblo pidiendo a gritos un cambio", dijo el artista ante una multitud que incluso coreó su nombre.

Antes de salir a la calle, Yomil había publicado varios mensajes en Twitter, en los que aseguraba que representaría a su pueblo porque "el artista se debe al pueblo" y que "de tanta hambre que pasamos nos comimos el miedo".

"Mi apoyo incondicional para mi pueblo y lloro de orgullo de saber que todos estamos despertando, por un país con un futuro mejor", escribió en Twitter.

