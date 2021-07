Bailarín cubano Carlos Acosta: "No es delito aspirar y querer un país mejor"

El afamado bailarín y coreógrafo Carlos Acosta compartió este miércoles en sus redes sociales un mensaje de apoyo al pueblo cubano tras la oleada de protestas pacíficas en la isla iniciadas el domingo 11 de julio y a las que el Gobierno ha respondido de manera violenta.

"Me opongo absolutamente a todo tipo de violencia y a todo tipo de intolerancias. No es un delito querer ser escuchado, no es delito aspirar y querer un país mejor", comentó.

"Cuba merece alcanzar su capacidad máxima en su desarrollo. El pueblo necesita ser escuchado. Un futuro mejor es posible para todos pero para lograrlo hay que saber escuchar y convivir con nuestras diferencias. En eso creo y en eso confío", agregó.

Acosta, con una premiada carrera en el Royal Ballet de Londres, dirige actualmente una compañía de baile en Cuba que lleva su nombre.

Desde el pasado domingo, cuando los cubanos se lanzaron a las calles en diferentes puntos de la geografía nacional para exigir sus derechos y pedir un cambio en la Isla, muchos artistas, músicos, intelectuales y personalidades de la cultura han salido en defensa del pueblo, reprimido violentamente por el poder.

El mandatario Miguel Díaz-Canel dio la orden en televisión nacional de salir a las calles a reprimir a los manifestantes. "La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios", dijo.

El Gobierno ha cortado el servicio de internet y hasta el momento no ha reconocido públicamente la cifra de desaparecidos, heridos y muertos. Videos, fotos y testimonios muestran la violencia de la policía política, los militares y agentes de la Seguridad del Estado contra los manifestantes.