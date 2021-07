Cubanos se manifiestan en Galicia contra la dictadura y en apoyo a protestas en la isla

Cientos de cubanos se manifestaron este sábado en distintos municipios de Galicia contra la dictadura y en apoyo a las protestas masivas del 11 de julio en la isla, reprimidas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

En las calles de la región española, resonaron los gritos de “Libertad”, “Patria y Vida” y expresiones de rechazo a Díaz-Canel. “¡Si Cuba está en la calle, A Coruña también!”, coreaban los manifestantes.

Según La Voz de Galicia, la protesta comenzó a las 11.00 en la plaza de Palloza y terminó a las 2.00 horas en María Pita. La Policía Local acompañó la manifestación que se desarrolló de manera pacífica. Españoles, venezolanos, colombianos y dominicanos se unieron a la marcha.

“Para mí es increíble ver a tantos cubanos unidos expresando lo que realmente sienten. Nosotros no estamos habituados a hacer esto fuera. Los policías les daban la mano a los niños aquí en la protesta, en Cuba marchan alejados del pueblo”, declaró al citado medio Miguel Fernández, médico cubano que reside en Santiago de Compostela.

Los manifestantes pidieron ayudas para su país, atención de la comunidad internacional y la protección de los derechos humanos de los ciudadanos que residen en Cuba.

“El sistema de Cuba se mantiene por todos los que estamos fuera de ese país porque si no sería imposible. Uno de mis hijos es ingeniero electrónico, otro es licendiado en Educación Física, trabajan como profesionales, pero no pueden vivir con sus salarios. Esto hay que acabarlo. Fui militante del Partido Comunista y ahora no creo en esa gente, a mí me engañaron”, dijo otro de los cubanos en la manifestación.

Otras ciudades de España constituyeron escenarios de protestas similares en la jornada, como Barcelona, donde los congregados exclamaron frases contra el régimen y pidieron el apoyo de la nación ibérica en el actual contexto político.

Asimismo, la comunidad cubana en Málaga, provincia española de Andalucía, unió sus voces a los reclamos. “El llanto de Cuba resuena en Málaga. La colonia cubana residente en Málaga lleva una semana sin dormir. Desde que comenzaron los incidentes en la Isla viven a la espera de noticias”, comentó uno de los manifestantes en ese municipio.