GM de Ajedrez Leinier Domínguez se pronuncia sobre sucesos en Cuba y pide la liberación de Arián González

El ajedrecista cubano Leinier Domínguez Foto © Twitter/Leinier Domínguez

El GM de Ajedrez Leiniér Domínguez ha publicado en Facebook un mensaje sobre los recientes sucesos en Cuba y ha pedido la liberación de su colega, el ajedrecista Arián González, detenido el 11J por participar en las masivas protestas antigubernamentales que estremecieron la isla.

Domínguez, que reside fuera de la isla y es actualmente el número trece del ranking FIDE, juega desde hace años por el equipo de EE.UU. En el 2019, estuvo a punto de ser el campeón de ajedrez de ese país.

"En lo personal -escribe el ajedrecista- me convencí hace mucho tiempo de que el gobierno de Cuba es una cosa macabra, principalmente porque a la famosa “revolución” y a sus líderes, se les dio un status que está claramente por encima de los seres humanos, se plantea como algo casi divino, algo que está más allá de toda consideración ordinaria. Esto ignora por supuesto que la naturaleza del ser humano no es buena y por ende todo gobierno de hombres tendrá siempre problemas en menor o mayor grado. Pero en cualquier caso, la consecuencia lógica de esa ideología es que nadie tiene derecho a pensar de otra manera y usan el poder para aplastar literalmente (en nombre de la justa e infalible causa revolucionaria) a todo lo que se oponga. Para mi esa es(y ha sido siempre) la raíz del problema y lo que ha llevado a la destrucción del país desde casi todo punto de vista imaginable. No permitir el simple derecho de las personas a pensar diferente, expresarlo de manera pacífica y poder participar activamente en la política de su propio país, no puede llevar a nada bueno.

"Siempre pensé que los cubanos simplemente no protestamos (salvo algunas excepciones de gente con mucho valor) la mayoría o se va (entre los cuales obviamente me incluyo) o aguantan callados en Cuba y tratan de sobrevivir. Pero eso cambió hace solo unos días, cuando miles de cubanos prácticamente en toda la isla se cansaron y salieron a las calles a pedir libertad", añadió Domínguez.

"Sé que muchos de los defensores del comunismo dicen que fueron los delincuentes los que salieron a las calles a protestar (clásico y generalmente falso argumento del régimen, una especie de primo hermano de “a ti quien te paga por hacer lo que haces?”) Pero ya no se puede tapar el sol con un dedo. Los que vivimos parte o casi toda nuestra vida en Cuba sabemos que la realidad es que ya la gente no aguanta más y ha empezado a perder el miedo. Se por ejemplo que hay pastores cristianos que están presos por salir a decir lo que piensan. Delincuentes? Oportunistas? Ni remotamente cerca, se trata de gente humilde y muy decente que viven mayormente sirviendo a otros y predicando el evangelio. Ahora mismo están presos y tienen niños pequeños que lloran por ellos y corren hacia la puerta casi a cada momento esperando que sea su padre el que regresa a casa", escribió el GM.

"Pondré solo un ejemplo más y es el GM de Villa Clara Arian González. También está preso por salir a la calle a decir lo que piensa del gobierno y de la política en Cuba. A él sí lo conozco personalmente y me consta que además de brillante y talentoso ajedrecista, es excelente persona, de nuevo, lejos de ser un delincuente; está justo en el otro extremo, el bueno, el de la virtud y la decencia", aseguró Domínguez.

"Por eso me uno a muchas otras voces para pedir su liberación, la de los pastores cristianos y la de tantos otros cubanos que por simplemente decir lo que piensan, sufren hoy injustamente a manos del régimen. Basta ya de represión. ¡Viva Cuba libre!", concluyó el ajedrecista.

EL GM Arián González sigue detenido

El gran maestro de ajedrez español, de origen cubano Arián González Pérez, de 32 años, se encuentra actualmente encarcelado en Cuba acusado por los presuntos delitos de "desorden público" e "incitación a delinquir".

El ajedrecista, que también es abogado, fue detenido en la estación de policía de Camajuaní, provincia de Villa Clara. Agentes policiales se lo llevaron arrestado el lunes 12, por la tarde. Varios amigos y familiares han solicitado a la embajada de España en La Habana que se interese por su caso pues González, que tiene nacionalidad española, reside en Ourense y lleva once años viviendo en la península.

González viajó a la isla a comienzos de julio para visitar a su madre, que padece de diabetes, y llevarle medicinas y alimentos, explican sus allegados.

En las redes sociales, varios ajedrecistas cubanos en el exilio criticaron su detención. Uno de ellos, el también GM Sandro Pozo Vera, pidió "a todos los camajuanenses del exilio" que compartieran su publicación "para sacar de prisión a nuestro valiente hermano".

En España se ha activado una campaña por su liberación y se han puesto en contacto con distintos responsables políticos e incluso proponiendo un torneo que se llame "Libertad para Arián".

El director técnico de su club, Liceo Academia Postal, y amigo personal de González, Joaquín Bello, descartó que fuera un "activista" sino tan solo "un crítico con el régimen cubano" a la que calificaba de "dictadura represiva". Ya en 2015 González criticó al régimen por no permitirle ir a Cuba a visitar a su abuela enferma.

El club de Ourense ha enviado una carta al embajador de Cuba en Madrid, Gustavo Machín, trasladándole su preocupación y el deseo de que "a la mayor brevedad posible" pueda regresar a Galicia. González había comprometido su presencia en el Abierto Internacional Hotel Celmar, en Mondariz, Pontevedra, del 15 al 22 de agosto.

También se interesó por su situación el Colegio de Abogados de Ourense, ya que se encuentra colegiado desde 2020 tras haber estudiado Derecho en la UNED. En este sentido, iniciaron contactos con el Consejo General de la Abogacía Española.

Del mismo modo, la Federación Española de Ajedrez (FEDA) emitió un comunicado público y se puso en contacto tanto con el Consejo Superior de Deportes como con la Federación Cubana de Ajedrez para conocer su situación y pedir que sea "puesto en libertad de manera inmediata".

El ajedrecista, con un ELO de 2467 puntos, es Gran Maestro desde 2018, año en que ganó el campeonato de España universitario en Baeza. En Ourense compaginaba los torneos (entre otros, ganó el Concello de Carballo, 2017 y Villa de Bembibre, 2018) con clases particulares de ajedrez y con la abogacía.