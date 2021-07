Mariah Angeliq muestra su apoyo al pueblo cubano: "La gente se está muriendo solo porque quiere libertad"

La cantante urbana Mariah Angeliq utilizó la visibilidad de su perfil de Instagram para denunciar la grave crisis civil que se desató en Cuba tras las históricas protestas que comenzaron el pasado 11 de julio en la Isla.

Fue a través de las stories que la joven artista de origen cubano compartió una serie de vídeos hablando de la situación que atraviesa la isla.

"Vamos a hablar de lo que de verdad importa: de lo que está pasando en Cuba. Lo que está pasando allí me da asco. El gobierno me da asco, me da asco que están forzando a la gente a hacer cosas que no quieren hacer. Me da asco que están matando a su propia gente. ¿Cómo un cubano está matando a otro cubano?", comenzó expresando la intérprete de Perreíto, que cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram.

"La gente se está muriendo solo porque quiere libertad. Es un asco y me pone muy triste porque mi abuelita y más familia está allá en Cuba y no sé que les está pasando ahora mismo. Me pongo triste de pensar que pueden estar muertos y yo no lo sé", añadió Mariah, hija de madre puertorriqueña y padre cubano.

"Tenemos que usar nuestra voz, ayudar y apoyar a toda la gente que está luchando en Cuba porque el gobierno son unos singaos", pidió la cantante, que ya unos días atrás se sumó al reclamo #SOSCuba a través de Twitter.

"Le mando mucha fuerza y mucho amor para toda mi gente. Para mi abuela que está en Cuba y para mi familia que está allí. Mis cubanos los amo. Todo va a mejorar. Esto va a cambiar", dijo para concluir.

Son muchos los artistas del mundo de la música los que no se han quedado callados ante la delicada crisis que se vive en Cuba y acudieron a sus redes sociales para apoyar públicamente al pueblo cubano. Marc Anthony, Thalia, Lele Pons, Ricky Martin o Sebastian Yatra son algunos de los cantantes que se solidarizaron con la situación y lo expresaron en sus plataformas.

