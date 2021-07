¿Para quiénes son las mentiras y las amenazas en la TV y la prensa en Cuba?

Diaz Canel Foto © TV Cubana

La TV oficialista ha lanzado una campaña para tratar de ocultar, desvirtuar, tergiversar y minimizar las protestas iniciadas el 11 de julio en Cuba.

Que las manifestaciones fueron masivas no quedan dudas para cualquiera que haya visto solamente el primer video en tiempo real de San Antonio de Los Baños.

Ese video llegó a tener más de 40 mil espectadores en la transmisión principal, más de 25 mil en CiberCuba y números similares y hasta mayores en Cubanos por el Mundo, ADN Cuba, Cubita Now, Los Pichy Boys y decenas de páginas de Facebook más que lo transmitieron en directo.

Estimo que más de 200 mil personas vieron esa transmisión en vivo, y eso solo fue el comienzo del día.

Millones de personas en el mundo deben haber visto ya, y muchos otros verán todos los videos que salieron y seguirán saliendo de las protestas, y de la represión violenta del régimen contra los manifestantes.

Entonces uno se pregunta, ¿para quién es el despliegue de mentiras y manipulaciones del gobierno?

Los que se manifestaron, que fueron cientos de miles, saben lo que ocurrió, esos que estuvieron en San Antonio de los Baños, Palma Soriano, Camagüey, Holguín, el Capitolio o en los más de 60 pueblos y ciudades donde hubo protestas no se creerán ni una palabra de estas mentiras.

Quizás a los tontos o interesados de la “izquierda” latinoamericana o mundial les interese ese tipo de reafirmación, pero estemos claros, esos pueden ver la peor barbaridad y seguirán defendiendo la “revolución cubana”. Para el resto del mundo, los videos de la policía y las brigadas de respuesta rápidas dando palos serán suficiente.

¿Para quién es, entonces, el mensaje? ¿Quién se puede creer aún las mentiras de la TV Cubana?

La generación que no utiliza móviles, aún ve la televisión para informarse, no usa redes sociales, y tiene hijos y/o nietos que participaron en las protestas o están pensando en hacerlo en las próximas que surjan. Para esos es el mensaje.

El propósito es doble. Por una parte pretender hacerles creer que aquí no pasó nada y todo está igual que siempre, o sea, el domingo no ocurrió nada extraordinario, y estas personas quizás les creerán.

Pero también transmiten que los que participaron eran delincuentes, asaltaron tiendas, fueron violentos, todo instigado por la CIA y el gobierno de USA, y sobre ellos caerá todo el peso de la ley, esa ley que sabemos es aplicada por el mismo gobierno que nos reprime, la ley en la que el acusador y el juez juegan en el mismo bando, una ley sin garantías. Como lo saben los padres de los fusilados tras el juicio sumario por el secuestro de la lancha de Regla.

Este es el objetivo principal: no están tratando de convencer a nadie, están tratando de amedrentar a las madres y abuelas de los que salieron o piensan salir a protestar, los están asustando. Quieren tener a padres y madres sufriendo afuera de las estaciones de policía. Quieren que los padres y abuelos les pidan a sus hijos que no se metan en problemas, que dejen eso, que, total, no van a cambiar nada. Quieren que vean lo que le pasó al hijo del vecino. Quieren que los que conocen el terror revolucionario disuadan a los que no tienen miedo.

El régimen aplica los mismos esquemas de siempre: no abandones tu misión que no podrás ver a tu familia en 8 años, no protestes en el consulado que no podrás ir a Cuba, no digas nada en las redes sociales que te arrestarán cuando entres al país. No dejen a sus hijos salir a la calle a protestar, que la próxima vez que los vean pueden estar heridos, golpeados, y presos.

No hay nada peor que una dictadura enfrascada en aterrorizar a sus ciudadanos.